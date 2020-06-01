بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدماً الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

ومن جانبه أكد هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية العامة 6292 طالب وطالبة، وعدد الناجحين منهم 6262 طالب وطالبه، مشيراً إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر وصفحة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وكان قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة البحر الأحمر، مطلع الاسبوع الحاري أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإلعدادية بالمحافظة قبل نهاية الأسبوع الجارى، مؤكدا أنه جارى الانتهاء منها لاعتمادها من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عنها تحديدا فى منتصف الأسبوع ومن المحتمل بعد غد الاثنين أو الثلاثاء، حيث من المقرر أن يتم تحديد موعد مع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر لاعتمادها والإعلان عنها على موقع المديرية وكذلك صفحة المحافظة وتوزيعها على المدارس.