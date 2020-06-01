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بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:00 ص
بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة طلاب الشهادة الإعدادية
القليوبية إبراهيم سالم

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ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن اعتمدها محافظو تلك المحافظات، بنسب النجاح وفقا لكل محافظة، وذلك فى إطار الخدمة التي يقدمها الموقع لقرائه وللحصول عليها بأسرع الطرق، والتي جاءت على النحو التالى:

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، والتي اعتمدها عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بنسبة 99.8%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 98.64%، ونتيجة الصم وضعاف السمع 100%، والنور للمكفوفين 100%، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للاعدادية بنسبة نجاح 98.6%

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/ 2020بنسبة نجاح 98.6 % حيث قدم (153020) طالب وطالبة الأبحاث المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني من أصل 155055 طالب وطالبة، فيما تم نشر النتيجة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة  www.cairo.gov.eg  بإدخال رقم الجلوس .

نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2020 بنسبة نجاح 100% .. بالاسم ورقم الجلوس

ينشر "اليوم السابع"، نتيجة الشهادة الإعدادية 2020، لطلاب كفر الشيخ بنسبة نجاح 100%، والتى اعتمدها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بنسبة نجاح 100%، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة الويشى، مدير عام التعليم العام، والمهندس يوسف البسيونى، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، والدكتور طارق مرسى، مدير إدارة التربية الخاصة، وهاني حمدان مسئول المنصة بالمديرية، ومصطفى العافى، المسئول الإعلامى للمديرية.

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بمحافظة المنيا، حيث اعتمد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 /2020، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 97.97%، حيث حصل 528 طالباً وطالبة على الدرجات النهائية وهى 280 درجة، بحضور محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد أحمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة بمديرة التربية والتعليم.

اعرف نتيجة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها بنسبة نجاح 99.71 %

ينشر "اليوم السابع" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، بعد أن اعتمدها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحضور خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة للعام الدراسى 2019/2020 ، حيث بلغ إجمالى المتقدمين 149152 كما بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية وعددهم 601 طالب وطالب بينهما 425 بنات و176 بنين.

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة إعدادية أسوان بعد اعتمادها بنسبة نجاح 99.5%

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان للعام الدراسى 2019/2020 بعد اعتمادها من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بنسبة نجاح بلغت 99,5 %.

نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط بنسبة نجاح 99.76% .. بالاسم ورقم الجلوس

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط للعام الدراسى 2019/2020 بعد اعتمادها من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بنسبة نجاح بلغت 99.76 %، لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة 80.50 % للاعدادية المهنية.

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية بنسبة نجاح 99٪

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2020/2019. حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 85482 طالب وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 84701 طالب، وبلغت نسبة النجاح  99٪ بإجمالي عدد 84625 طالب وطالبة، جاء ذلك بحضور الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020 بنسبة نجاح 96,7%، مقدما التهنئة لجميع الأوائل والناجحين هذا العام مع تمنياته لهم بالتفوق الدائم.

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الإعدادية فى الوادى الجديد بنسبة نجاح 96,7%

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 بنسبة نجاح بلغت 99.64 ٪، حيث تقدم للامتحانات عدد 4468 طالب وطالبه من اجمالى عدد 4475، ونجح عدد 4452، وتغيب عدد 7 طلاب، وقدم الزملوط التهنئه للطلاب الناجحين، مشيرا بأن سيتم تكريم الطلاب الأوائل بكل إدارة تعليمية لتشجيعهم، متمنياََ للجميع مزيداً من التفوق.

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الإعدادية فى دمياط بنسبة نجاح 99.35%

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 / 2020 بنسبة نجاح 99.35%، وبلغ عدد المقيدين 25857 طالبا وطالبة نجح منهم 25688، مقدمة التهنئة لجميع الأوائل والناجحين هذا العام مع تمنياته لهم بالتفوق الدائم.

 


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