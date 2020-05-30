برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية بنسبة نجاح 99٪

الإسكندرية جاكلين منير

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2020/2019. حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 85482 طالب وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 84701 طالب، وبلغت نسبة النجاح 99٪ بإجمالي عدد 84625 طالب وطالبة. جاء ذلك بحضور الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

من جانبه؛ أوضح يوسف الديب، أن علي الطلاب الذين لم يحضروا إمتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول سوف يعقد لهم امتحان تكميلي، وسيتم تحديد ميعاده وجدوله فيما بعد علي أن يكون بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة أو بعدها. لافتا أيضا أنه سيتم عقد امتحان الدور الثاني للطلاب الذين لم يجتازوا الدور الأول في المواعيد التي ستحددها المديرية وفقا للجدول الذي سيتم إعلانه.

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