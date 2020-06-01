باراك أوباما يتضامن مع التظاهر ضد العنصرية بعد مقتل جورج فلويد.. صور

كتب آسر أحمد

انضم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، للاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة حالياً بسبب مقتل الشاب ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد، على يد أحد رجال الشرطة فى مدينة مينيابوليس الأمريكية منذ أيام، وحرص الرئيس الأمريكي السابق، على نشر جرافيتي لصورة الشاب الذي أشعل فتيل الاحتجاجات بمقتله، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، ليعلن تضامنه مع الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها معظم الولايات الأمريكية.



جرافيتي جورج فلويد الذي نشره اوباما عبر حسابه

وعلى جانب آخر، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيره من زيادة أعمال العنف والتحريض، مؤكدا، أن ذلك يعد جريمة فدرالية، مضيفا: "يجب على حكام الولايات الضرب بقوة وألا سنتدخل للقيام بما يلزم.. وتجاوز خطوط الدولة يستوجب قوة عسكرية غير محدودة واعتقالات".