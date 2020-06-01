اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 07:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:00 ص
اليوم.. عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية العمل استقبال المواطنين، مجددا اليوم الاثنين لاستخراج الأوراق الثبوتية، بعد توقفها بسبب أزمة وباء كورونا المستجد.

ويستطيع المواطن:

استخراج الفيش

استخراج بطاقات الرقم القومى

استخراج وثائق الأحوال المدنية "شهادات الميلاد والوفاة والطلاق والزواج والقيد العائلى"

استخراج الجوازات وشهادات التحركات

استخراج تصاريح العمل.

استخراج تراخيص القيادة وتجديدها بوحدات المرور

ولتجنب الزحام تم مد العمل للساعة 5 م

ويشترط ارتداء الكمامة والالتزام بالمسافة الامنة للحصول على الخدمة.

يذكر أنه تقرر استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية "الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية، ترخيص القيادة وتجديدها" على مستوى الجمهورية إعتباراً من يوم الإثنين يونيو القادم، وتيسيراً على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء "الكمامة"، كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها ، وضرورة الإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.


كورونا

فيروس كورونا

الأحوال المدنية

الجوازات

الداخلية

المرور

الفيش الجنائي

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

الأحد، 31 مايو 2020 10:49 ص

عودة استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات وتراخيص المرور.. الاثنين

السبت، 30 مايو 2020 08:00 ص

شروط استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات والمرور فى زمن الكورونا

السبت، 30 مايو 2020 02:00 ص

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

الجمعة، 29 مايو 2020 11:38 ص

"تنسيقية الأحزاب" تستعرض خطوات الحصول على خدمات الأحوال المدنية إلكترونيا

الأحد، 10 مايو 2020 09:47 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: 450 ألف أسرة مشمولة بمظلة التأمين الصحى الشامل بالعام الجديد

الحكومة: 450 ألف أسرة مشمولة بمظلة التأمين الصحى الشامل بالعام الجديد

بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة

اليوم.. عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور

اليوم.. عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور

عودة الحركة فى الشوارع والميادين بعد ساعة من انتهاء اليوم الـ68 من حظر التجول

عودة الحركة فى الشوارع والميادين بعد ساعة من انتهاء اليوم الـ68 من حظر التجول

التعليم: متوقع زيادة فى تنسيق الثانوى العام من 15 لـ 20 درجة عن العام الماضى

التعليم: متوقع زيادة فى تنسيق الثانوى العام من 15 لـ 20 درجة عن العام الماضى

4 مخالفات تعرضك للحبس والغرامة فى زمن كورونا

4 مخالفات تعرضك للحبس والغرامة فى زمن كورونا

مكاتب الشهر العقارى تعود للعمل اليوم لتقديم 10خدمات توقفت بسبب إجازة العيد

مكاتب الشهر العقارى تعود للعمل اليوم لتقديم 10خدمات توقفت بسبب إجازة العيد

8 نصائح من السياحة العالمية لمنظمى الرحلات للعودة للعمل من جديد

8 نصائح من السياحة العالمية لمنظمى الرحلات للعودة للعمل من جديد

كيف تحمى "التعليم" طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية الامتحانات من كورونا؟

كيف تحمى "التعليم" طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية الامتحانات من كورونا؟

اعرف موازنتك.. النصيب الأكبر من المكافآت للجهاز الإدارى بـ50.4 مليار جنيه

اعرف موازنتك.. النصيب الأكبر من المكافآت للجهاز الإدارى بـ50.4 مليار جنيه

أمريكا تعلن تسجيل 598 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

أمريكا تعلن تسجيل 598 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

اليوم.. "الصحفيين" تفتح باب الانضمام الاستثنائى لمشروع العلاج لمدة 15 يوما

اليوم.. "الصحفيين" تفتح باب الانضمام الاستثنائى لمشروع العلاج لمدة 15 يوما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة