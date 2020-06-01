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اليوم.. استئناف العمل بجنايات كفر الشيخ عقب أعمال التعقيم والتطهير

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:50 ص
اليوم.. استئناف العمل بجنايات كفر الشيخ عقب أعمال التعقيم والتطهير محكمة كفرالشيخ الابتدائية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تستأنف محكمة كفرالشيخ الابتدائية، اليوم الاثنين، العمل بمحكمة الجنايات، وعقد الجلسات الخاصة بإجراءات التقاضي، بعد تكثيف عمليات تطهير قاعات المحكمة، واستراحات القضاة، وغرف المدأولة، التى شهدتها المحكمة، أمس الأحد، وفق توجيهات المستشار محمد عبد النبي، رئيس محكمة استئناف طنطا، وعضو مجلس القضاء الأعلى.

وأولى الجلسات التى تشهدها المحكمة انعقاد جلسات الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين محمد الشرنوبي، ويوسف عدلي، وسكرتارية محمد رضا، أولى الدوائر الجنائية التى تبدأ عملها بإنعقاد جلسات التقاضي، طبقًا لدور المحكمة فى شهر يونيو، والمقرر اليوم  الإثنين، الأول من يونيو المقبل، وسوف تشهد المحكمة إجراءات مشددة لالزام المترددين على المحكمة بالإجراءات الوقائية.

كان المستشار محمد عبد النبي، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، فرض عدة شروط الزامية لانعقاد جلسات محكمة جنايات كفر الشيخ بدوائرها الأربعة، وبدائرتى جنايات مأمورية استئناف فوه، طوال أيام انعقاد الجلسات، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تضمنت الشروط ارتداء الكمامات الواقية أثناء جلسات التقاضى فى محكمة جنايات كفرالشيخ، بداية من هيئة المحكمة، وعضو النيابة، وأمين السر، والحُجاب، والعمال، والمحامى الحاضر مع المتهم، والمتهم نفسه قبل دخوله القفص، أثناء محاكمته، ومراعاة المسافات المطلوبة بين الحاضرين فى الجلسات للمحامين، وذوى المتهمين.


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