اليابان تدرس فتح حدودها مع عدد من الدول مع تخفيف قيود كورونا

طوكيو (رويترز)

تدرس اليابان إعادة فتح حدودها أمام الوافدين من دول محددة تسجل مستويات منخفضة فى الإصابة بفيروس كورونا وذلك مع شروعها فى تخفيف القيود التى فرضتها فى وقت سابق من العام لاحتواء انتشار الوباء.

ومع إعادة فتح المدارس ودور السينما والأندية الرياضية والمراكز التجارية فى العاصمة طوكيو اليوم الاثنين، ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة تخطط أيضا للسماح باستقبال مسافرين من تايلاند وفيتنام واستراليا ونيوزيلندا فى الشهور المقبلة، ولم يرد بعد تعقيب من وزارة الخارجية اليابانية.

وسجلت اليابان زهاء 17 ألف إصابة بالفيروس حتى اليوم الاثنين ونحو 900 حالة وفاة، وتحظر السلطات اليابانية دخول الأجانب منذ فبراير شباط فى إطار جهود للحد من انتشار الفيروس.