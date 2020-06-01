اليوم السابع
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الهند تبدأ تحديد المناطق الأكثر خطرة لاستمرار عزلها خوفا من تفشى كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:00 ص
الهند تبدأ تحديد المناطق الأكثر خطرة لاستمرار عزلها خوفا من تفشى كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
نيودلهى (رويترز)

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قال مسؤولون إن الولايات فى الهند، بدأت تحديد المناطق التى يتزايد فيها الخطر والتى يجب استمرار اجراءات العزل العام فيها فى الوقت الذى يستعد فيه باقى البلاد لإعادة الفتح فى يونيو على الرغم من الارتفاع القياسى فى عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

 

ومددت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى العزل العام حتى 30 يونيو فيما تسمى مناطق الاحتواء التى يجب أن تظل مغلقة نظرا لاستمرار تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة بالفيروس فيها.

 

ولكن سيتم السماح للمطاعم والمراكز التجارية والمبانى الدينية باستئناف نشاطها فى المناطق الأخرى من الثامن من يونيو حزيران مع تخفيف الهند أطول اجراءات عزل عام فى العالم للحد من انتشار الجائحة.

 

وسجلت الهند 182 ألف حالة إصابة مؤكدة بكورونا إضافة إلى 5164 حالة وفاة، وطلب مودى من المواطنين أن يظلوا حذرين.

 

وقال فى كلمة نقلتها الإذاعة اليوم الأحد "الحرب ضد فيروس كورونا شرسة ولا يمكننا التخلى عن حذرنا".

 

ووصل عدد حالات الإصابة اليومية إلى مستوى قياسى خلال الثمانى والأربعين ساعة الماضية وذلك بعد شهرين من تطبيق الحكومة الاتحادية عزلا عاما صارما لمنع انتشار الجائحة فى بلد يزيد عدد سكانه عن 1.3 مليار نسمة.

 

 


الهند

كورونا

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فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

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