اليوم السابع
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النيابة تستعجل التحريات وتقرير الطب الشرعى فى قتل فرارجى نجل شقيقه

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:30 ص
النيابة تستعجل التحريات وتقرير الطب الشرعى فى قتل فرارجى نجل شقيقه جثة - أرشيفية
كتب سليم على

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طالبت النيابة العامة بجنوب القاهرة، رجال المباحث بسرعة التحريات حول قيام فرارجي بقتل نجل شقيقه بعد وصلة تعذيب داخل منزله بشارع القصر العيني، كما استعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بجثة المجنى عليه لاستكمال التحقيقات.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا بالعثور على جثة بشارع أحمد الطبرسي من شارع قصر العيني ـ دائرة القسم، ودلت التحريات وجمع المعلومات على أن الجثة لـ"م. م" 15 سنة عامل، ومقيم طرف عمه المتهم لانفصال والده عن والدته.

ومن خلال التحريات تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتضيق الخناق اعترف "ع. ع" عم الضحية بارتكاب الواقعة، موضحا أنه نظرًا لتضرر قاطني المنطقة سكنه من قيام المجني عليه بارتكاب العديد من وقائع السرقات بذات المنطقة وآخرها سرقة دراجة هوائية من أحد سكان المنطقة بأسلوب "المغافلة"، قام باحتجازه بالشقة سكنه وتوثيقه باستخدام "حبل" والتعدي عليه بالضرب باستخدام "خرطوم بلاستيك " محدثًا ما به من إصابات بدعوى تأديبه.

وأضاف المتهم أن الضحية نجل شقيقه شعر بحالة إعياء شديد، فقام بالاستعانة بنجل شقيقه "س. د" عامل ومقيم بذات العنوان واصطحباه بدراجة بخارية "ملك والد المجني عليه" فى محاولة لإسعافه بمستشفى قصر العيني، إلا أنهما فوجئا بوفاته فقاما بالتخلص منه بمحل العثور، ولاذا بالفرار.

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، جدد حبس فرارجى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل نجل شقيقه بعد وصلة تعذيب بشارع القصر العينى.


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