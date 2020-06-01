المتهم بقتل عامل شبرا الخيمة: "مكنش قصدى وطعنته بسكين لخلافات أسرية بيننا"

القليويية نيفين طه

"مكنش قصدى قتله، ولكنه تدخل لمناصرة زوج شقيقتى ضدى رغم وجود خلافات بيننا، فلم أدرى بنفسى وطعنته بسكين أودى بحياته وسقط مغشيا عليه فى الأرض وسط بركة من الدماء".. بهذا الكلمات اعترف عاطل خلال تحقيقات البحث الجنائى بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بقتله عامل لخلافات أسرية.

وتابع المتهم: "يوم الحادث جاء مع زوج شقيقتى ونشبت بيننا مشاجرة حاول خلالها التشاجر معى ومناصرة زوج شقيقتى على، فقمت بطعنه بسكين أودت بحياته، ولكنى لم أقصد قتله وطعنته طعنه واحدة لكى أدافع عن نفسى".

وفى سياق متصل أمر زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، برئاسة عمرو عوض رئيس النيابة وبأشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل عامل بمشاجرة بسبب الخلافات الأسرية بدائرة القسم حددها قاضى المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المتوفى عقب مناظرة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمورقسم ثان شبرا الخيمة، بتلقية إشارة من مستشفى ناصر العام بوفاه المدعو "ر.ع"45 عاما، عامل مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، اثر طعنة نافذة بسكين .

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، ان وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ك.ح" عاطل ومقيم دائرة القسم، حيث نشب مشاجرة بين المتهم وزوج شقيقتة، لخلافات أسرية بينهما وأثناء تدخل المجنى عليه لفض المشاجرة ومناصرة زوج شقيقة المتهم، قام على أثرها المتهم بطعنة بسكين مطبخ أودى بحياته وعلى الفور تم نقله لمستشفى ناصر العام وتوفى فور وصوله، وتم التحفظ على المتهم الذى اعترف بارتكابة الواقعة على النحو المبين وتم التحفظ علىاداه الجريمة المستخدمة بالواقعة وتم التحفظ عليها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأمر زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، برئاسة عمرو عوض رئيس النيابة وبأشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل عامل بمشاجرة بسب الخلافات الأسرية بدائرة القسم.

كما أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المتوفى عقب مناظرة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود الواقعة.