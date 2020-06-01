اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

المتعافون من الفيروس التاجى قد يعانون من ضيق فى التنفس وإرهاق لمدة أشهر

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:00 م
المتعافون من الفيروس التاجى قد يعانون من ضيق فى التنفس وإرهاق لمدة أشهر صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال بعض العلماء إن مرضى الفيروس التاجى  يمكن أن يعانوا من مشاكل الجهاز التنفسى بعد شهور من معركتهم مع المرض، كما حذر فريق SAGE ، وهو فريق من الممارسين الذين يقدمون النصائح، من أن الناجين من Covid-19 قد يعانون من  التعب لمدة أسابيع

حيث أثار بوريس جونسون مخاوف بشأن صحته فى أول إحاطة له فى داونينج ستريت بعد أن أخرج من العناية المركزة بعد اصابته بالفيروس التاجى، انا ما زال يعانى من مشاكل فى التنفس ، وقد كشف بريطانيون آخرون حاربوا الفيروس طوال فترة تفشي المرض ان ليس لديهم طاقة ويعانون من صعود الدرج.

العلماء لا يعرفون حتى الان  المدة التي يستغرقها المرضى المصابون للشفاء التام من Covid-19 ، الذى  قتل 370،000 شخص في جميع أنحاء العالم، كلما كان المرض اكثر خطورة ، كلما استغرق الأمر وقتًا أطول ، وأولئك الذين ينتهي بهم الأمر في العناية المركزة قد يتركون مع تلف دائم في رئتيهم وكبدهم.

يحذر أخصائيو العلاج الطبيعي أيضًا من إصابة المرضى بفقدان الحركة ، إذا ظلوا عالقين في المستشفى لأسابيع ، أو تحملوا ذكريات الماضي والضيق العاطفي، ويعتقد العلماء أنه من المحتمل أن يصبح الناس محصنين ضد الفيروس على المدى القصير على الأقل ، مما يعني أنهم لن يصابوا به مرتين.

دعا SAGE إلى إجراء دراسات للتحقيق في الآثار الدائمة للمرض ، والتي وصفها بعض الخبراء بـ "إعاقة ما بعد التغدية" وشبهها بشلل الأطفال.

 


فيروس كورونا

ضيق التنفس

مضاعات

الفيروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة