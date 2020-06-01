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الكرملين: ما يحدث فى الولايات المتحدة شأن داخلى

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:22 م
الكرملين: ما يحدث فى الولايات المتحدة شأن داخلى ديمترى بيسكوف
موسكو (أ ش أ)

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نفى المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية " الكرملين" دميترى بيسكوف ، تدخل بلاده فى الأحداث الدائرة حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن ( موسكو ) تراقب ما يحدث في الولايات المتحدة عن كثب ، مؤكدا أن ما يحدث هناك شأن داخلي ، وأن ( موسكو ) لم تتدخل أبدًا فى الشؤون الأمريكية ولن تتدخل.

وأضاف المتحدث الروسي - ردا على تصريحات مستشارة الأمن القومي الأمريكية السابقة، سوزان رايس - أن مثل هذه التصريحات غير صحيحة وخاطئة، وأن مثل هذه التلميحات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعكس وجهة نظر (واشنطن ) الرسمية.
يُذكر أن سوزان رايس قد ألمحت في تصريح صحفي إلى احتمال تدخل روسيا في أعمال الشغب والتظاهرات ، التي تجري في الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانب أخر قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف إن بلاده لم تقرر بعد فتح الحدود أمام الأجانب، مشيرا الى أن نظام الحدود المغلقة لا يطبق على الوفود الرسمية بما فى ذلك المشاركون في العرض العسكري بمناسبة عيد النصر.

وقال بيسكوف، في تصريح اليوم الاثنين: "حتى الآن ، لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن فتح الحدود لجميع الأجانب، ولا يمكنني أن أقول أي شيء عما إذا كانت مثل هذه القرارات ستُتخذ بحلول تاريخ العرض العسكري بمناسبة عيد النصر أم لا، مؤكدا أن نظام الحدود المغلقة لا ينطبق على الزيارات الرسمية للوفود". 

 

 

 


الكرملين

روسيا

امريكا

مظاهرات امريكا

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