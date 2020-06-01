القبض على 248 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الطبية فى القاهرة

كتب ــ عبد الرحمن سيد

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن حملة مكبرة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، ومنها التزام العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل) بارتداء الكمامات الواقية.

و أسفرت جهود أجهزة مديرية أمن القاهرة فى هذا الصدد، خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (248) شخصا مخالفا لعدم ارتداء الكمامة، وسحب تراخيص (324) سيارة لعدم التزام قائديها بالقرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.