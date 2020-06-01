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القبض على سائق حفار تسبب فى حريق خط غاز بالعياط

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:32 ص
القبض على سائق حفار تسبب فى حريق خط غاز بالعياط حريق- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث القبض على سائق حفار، تسبب فى كسر خط غاز بقرية المتانيا بالعياط، ما أسفر عن اشتعال النار به، للتحقيق معه بتهمة التسبب فى كسر خط الغاز، أثناء أداء أعمال صيانة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن السائق يدعى "ك.ع" 30 سنة، يتبع مقاول متعاقد مع الشركة لإجراء أعمال صيانة، وأفادت التحريات الأولية عدم وجود تعمد فى كسر خط الغاز، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات الرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا بالعياط أنه أثناء أداء أعمال صيانة تابعة لشركة الغاز، اصطدم حفار بخط الغاز، ما أسفر عن نشوب الحريق، وامتد للحفار، ما أدى إلى حدوث تلفيات كبيرة به، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

وأجرى رجال المباحث معاينة للحفار لحصر التلفيات به، ولخط الغاز بعد السيطرة على الحريق، وتم إخطار النيابة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائى، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق، وسيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق بخط غاز بقرية المتانيا بالعياط، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت محاصرة الحريق من كل الاتجاهات دون وقوع إصابات.   

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا بنشوب حريق بخط غاز فى العياط، وانتقلت 6 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه.


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