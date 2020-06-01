الفائز بجائزة التسامح بجامعة سوهاج: هدفنا نشر روح المحبة والإخاء ونبذ العنف

سوهاج محمود مقبول

قال الدكتور محمود فراج الحاصل على جائزة التسامح الدينى أن الجائزة التى تقدمها جامعة سوهاج ما هى إلا تكليلا لمجهودات طويلة من قيادات الجامعة فى الحرص على نشر الوعى والتسامح وروح المحبة والإخاء ونبذ العنف والتطرف.

وأوضح فراج في تصريح خاص لليوم السابع أن اختيار المهندس نجيب ساويرس لجامعة سوهاج جاء لدورها المجتمعى والثقافى والتربوى من ناحية ، وأنها جامعة مسقط رأس أصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الأسبق ، وهذا يدل على مدى العلاقة الكيبة التى كانت تربط المهندس نجيب ساويرس بالشيخ رحمه الله.

وأضاف الدكتور محمود فراج أننى تقدمت ببحث إلى لجنة الجائزة وكان على رأس المحكمين الأستاذ دكتور أسامة الأزهرى المستشار الدينى لرئيس الجمهورية ، واخترت عنوانا لبحثى وهو " التسامح الدينى ايقونة التواصل بين الماضى والحاضر ، مع دراسة تطبيقية على واقع مخافظة سوهاج.

وانقسم البحث إلى المقدمة وتناولت فيها التأصيل لبعض المصطلحات مثل : التسامح ، الثقافة ، التطرف ، الحوار ، السلام والمبحث الأول تناولت فيه تاريخ التسامح الدينى فى الشرائع السماوية وفى الدين الإسلامى والمسيحى؛ وتاريخ النشأة وربطه بالأحداث.

المبحث الثانى :التعددية الثقافية والمؤسسات الحديثة فى مصر منذ عهد سعيد باشا حتى بعد ثورة يوليو 1952والمبحث الثالث : الثقافة بين التكفير والتطرف ، ودور الفضاء الافتراضى كمواقع التواصل الاجتماعى فى نشر التسامح ونبذ التطرف والمبحث الرابع : الدور المجتمعى والثقافى لجامعة سوهاج فى نشر التسامح فى الإقليم عن طريق توثيق الأحداث والمواقف.

وجاء المبحث الخامس : دراسة تطبيقية على واقع محافظة سوهاج وشملت محورين : الأول : التسامح الدينى من منظور المؤسسات بالمحافظة فقمت بعدة زيارات تم تسجيلها بالبحث مثل : لجنة الوعظ والإرشاد المنطقة الأزهرية كنيسة مار جرجس ممثلو بيت العائلة بالمحافظة المستشار الدينى للمحافظ .

المحور الثانى :أعددت فيه استبيان به عدة الأسئلة عن التعايش وعلاقتنا بالآخر والمواطنة ، واخترت عينة عشواىية من المجتمع السوهاجى من مختلف الأطياف ، ثم قمت بتفريغ الاستبيان وتوصلت من خلاله على عدة نتائج أوردتها فى نتائج البحث.

ومن أهم توصيات البحث : استحداث مادة التسامح الدينى بالمقررات الدراسية وقد تفضل رئيس الجامعة وعميد كلية الآداب بتبنى هذه الفكرة وقد بلغ عدد صفحات البحث 108 صفحة ، واستخدمت 88 مرجعا.

يذكر أن الدكتور محمود فراج أحمد عبد الموجود يعمل مدرس لغة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة سوهاج، حاصل على ليسانس الآداب من قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة سوهاج بتقدير جيد جدا 2007م وتمهيدى ماجستير 2008وماجستير فى علوم اللغة بتقدير ممتاز 2012م ودكتوراه فى علوم اللغة بتقدير مرتبة الشرف الأولى 2016م ونشر له أربعة كتب بدار غريب للنشر والتوزيع بالقاهرة وهى : القافية فى الدراسات اللغوية الحديثة والدرس الصوتى القرآنى بين القدماء والمحدثين وجمالية التنظير الإيقاعى للشعر العربى ودراسة تحليلية فى المعجم اللغوى التاريخى.