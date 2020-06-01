الغرفة التجارية بالإسماعيلية تطالب بتكريم الطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة

الإسماعيلية – السيد فلاح

عبر المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسماعيلية عن سعادته ببرقية الشكر التى أرسلها السفير الأمريكى لمدير مستشفى الحجر الصحى بأبو خليفة وطاقم العمل بالمستشفى، وذلك لرعايتهم للمواطنين الأمريكيين الذين تم عزلهم بالمستشفى بعد إصابتهم بالكورونا .

وقال المهندس أحمد عثمان، فى بيان له، إن شهادة السفير الأمريكى تؤكد أن القطاع الطبى يقوم بدوره على أحسن وجه، وهذا التقدير وسام على صدر كل العاملين بالمستشفى الذى تعد واحدة من أهم مستشفيات الحجر الصحى فى مصر، وبعد نجاحها فى علاج العديد من الحالات التى تحول لها يوميًا .

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية إلى أنه يجب علينا أن نقف جنبا إلى جنب مع كل العاملين في القطاع الطبي، لأنهم ليسوا فقط الجيش الأبيض، بل هم أحد أهم وسائل عبور مصر من الأزمة التى اجتاحت العالم .

وأضاف عثمان أنه باسمي وباسم مجلس إدارة الغرفة التجارية والعاملين بها، نتقدم بخالص آيات الشكر لكل القطاع الطبي بمستشفى أبو خليفة، مشيرًا إلى أنه في القريب العاجل سيتم تكريم كل أفراد الطاقم الطبي بما يستحقون، لأنهم الملاذ الآمن الآن لأى مريض ليس فقط داخل الإسماعيلية بل مصر كلها.

وأرسل السفير الأمريكى بالقاهرة، جوناثان كوهين، برقية شكر للدكتور على حطب، مدير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، والطاقم الطبى بالمستشفى، على حسن استضافة ورعاية النزلاء المواطنين الأميركيين، على حد قوله.

وقال الدكتور على حطب، مدير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، ردًا على الخطاب المرسل من السفير الأمريكى بالقاهرة "دومًا نؤكد على استمرار رعاية مرضانا والسهر على راحتهم بكل ما أوتينا من قوة".

وسجل مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى، خروج "مارشيل باريش"، سائح أمريكى يبلغ من العمر 49 سنة، فى 21 من أبريل الماضى، بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا، والذى كان يعانى أيضًا من جلطة شريان، وتم منحه المزيب وتحسنت حالته وخرج بعد تعافيه تمامًا.

وحرص السائح الأمريكى، أثناء خروجه من المستشفى على تسجيل فيديو والتقاط بعض الصور التذكارية مع العاملين والطاقم الطبى بالمستشفى، ووجه الشكر للجميع على حسن الاستضافة أثناء فترة علاجه.