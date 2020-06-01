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العربية: احتمال عزل نتنياهو و2 من وزرائه للاشتباه فى مخالطتهم مريضا بكورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:05 م
العربية: احتمال عزل نتنياهو و2 من وزرائه للاشتباه فى مخالطتهم مريضا بكورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل نقلا عن مراسلها، احتمال عزل نتنياهو و2 من وزرائه للاشتباه في مخالطتهم مريضا بفيروس كورونا المستجد، خاصة بعد تأكد إصابة موظف في مكتب نتنياهو بفيروس كورونا. 

ويواصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تفشيه فى مختلف دول العالم حيث تم تسجيل أكثر من 6.3 ملايين إصابة، وتقترب حالات الوفاة من 375 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من 2.8 مليون حالة شفاء من هذا الفيروس. 
 
وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن 22 وفاة و1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 525 والإصابات 87142، وفيما تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى لبنان والإجمالي يرتفع إلى 1233.
 
وتبدأ روسيا الأسبوع المقبل معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد بأول دواء "معتمد" في البلاد لعلاج "كوفيد 19"، في خطوة تأمل أن تخفف الضغط على أجهزة الرعاية الصحية وتعجل بالعودة إلى النشاط الاقتصادي.
 
وفي واقعة إنسانية، وفي بث مباشر "مؤثر" على موقع "فيس بوك"، الاثنين، أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أن نتائج فحوصه الخاصة بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية.
 
أعلنت الهند، اليوم الاثنين، عن أعلى معدل يومي لإصابات فيروس كورونا المستجد بأكثر من 8000 آلاف، لتصعد إلى المرتبة السابعة عالميا بين الدول الأكثر تضررا من الوباء، وفيما أعلنت إيران عن حوالى ثلاثة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى ارتفاع يسجل منذ شهرين في البلاد.
 
وكذك أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 27762 وتعافي 1513، وأفادت وزارة الصحة الأفغانية، بتسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا و545 إصابة ليصل إجمالي الإصابات إلى 15750.

كورونا

فيروس كورونا

اسرائيل

اخبار اسرائيل

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