الصين: سنواجه المحاولات الأمريكية للإضرار بمصالحنا

رويترز

قالت الصين اليوم الاثنين، إنها سترد على المحاولات الأمريكية للإضرار بمصالحها بإجراءات صارمة، وذلك في انتقاد لقرار واشنطن إنهاء المعاملة الخاصة لهونج كونج واتخاذ تدابير ضد الطلاب والشركات الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان للصحفيين في إفادة إن كلا البلدين يستفيدان من التعاون الثنائي لكنه قال إن بكين ستدافع بكل حزم عن أمنها ومصالحها التنموية.

وكان قد وجه المسئولون ووسائل الإعلام فى الصين انتقادات للإدارة الأمريكية بسبب الاحتجاجات التى تجتاح أمريكا، وقارنوا الاضطرابات الواسعة بالاحتجاجات فى هونج كونج، واتهموا واشنطن بالنفاق، بحسب ما ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية.