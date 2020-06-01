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الصحة: سفارة واشنطن بالقاهرة تشكر مستشفيى عزل "أبوخليفة" و "النجيلة"

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:45 م
الصحة: سفارة واشنطن بالقاهرة تشكر مستشفيى عزل "أبوخليفة" و "النجيلة" الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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تلقت وزارة الصحة والسكان، خطابات شكر من السفارة الأمريكية بالقاهرة نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لمستشفيي "أبوخليفة" و"النجيلة" أحد مستشفيات العزل لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك لقيامهما بعلاج عدد من السائحين الأمريكيين المتواجدين في مصر حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم إلى بلادهم.

وأوضح بيان، أن خطابات الشكر من السفارة الأمريكية بالقاهرة تضمنت إشادة الولايات المتحدة الأمريكية بعلاج مواطنيها في مصر وتلقيهم أفضل رعاية وخدمة طبية، مشيراً إلى تقدير الولايات المتحدة الأمريكية لجهود الفرق الطبية وتضحياتهم في مواجهتهم لفيروس كورونا المستجد، في إطار قوة العلاقات والروابط التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وفي هذا الصدد توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالشكر لجميع للأطباء والفرق الطبية لما يبذلونه من مجهودات كبيرة في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد سواء للمصريين أو ضيوف مصر من جميع دول العالم، مؤكدةً على أن ما يقومون به ليس جديداً عليهم فهم كانوا وما زالوا يقدمون أروع نماذج التضحية، ويقودون بشجاعة جهود مكافحة هذا الوباء.

 


الصحة

فيروس كورونا

السفارة الأمريكية

كورونا

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