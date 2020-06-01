وأفادت وزارة الصحة المغربية - في بيان اليوم الاثنين- بأن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 208 آلاف و366 حالة منذ بداية انتشار الفيروس، وأنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليستقر إجمالي الوفيات عند 205 حالات، كما تم تسجيل 295 حالة شفاء، وبذلك يرتفع مجموع المتعافين من الجائحة إلى 5754 حالة.