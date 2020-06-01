السياحة تحذر الفنادق من استقبال نزلاء قبل الحصول على شهادة السلامة الصحية

كتبت آمال رسلان

أكد عبد الفتاح العاصى، مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أنه يجب على الفنادق التى لم تتقدم بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل حتى الآن، بالتقدم بطلباتها إلى غرفة المنشآت الفندقية لاستيفاء جميع الضوابط المعتمدة، محذرا فى حالة قيام أي فندق باستقبال الزائرين دون حصوله علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة ستتخذ الوزارة ضده كافة الاجراءات القانونية الصارمة.

يأتى ذلك فى ضوء الاشتراطات والضوابط المعتمدة من مجلس الوزراء بشأن تشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة السياحة والآثارسمحت ابتداء من الإثنين 1 يونيو للفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، العمل بنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية لها بدلا من 25%.

والعمل سيتم وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية. وبلغت نسب الاشغال بالفنادق، خلال أيام عيد الفطر المبارك لم تتعد الـ 25%، وفقا للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية.

جاءت النسب كالتالى 8% فى جنوب سيناء، و 13% في البحر الأحمر، و 25% فى العين السخنة، و 25% في الإسكندرية، و 4% في الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، و 9% في القاهرة الكبري. طوال فترة العيد كان هناك لجان فحص من قبل وزارة السياحة والاثار تقوم بالمرور بصفة مستمرة علي هذه الفنادق للتفتيش عليها والتأكد من تطبيقها لجميع الاشتراطات.

واستأنفت لجان السياحة عملها بداية يونيو للتفتيش علي باقي الفنادق التى تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات وجاهزيتها لاستقبال الزائرين.

وحصل قبل العيد عدد 78 فندقا علي شهادة السلامة الصحية من إجمالى 172 فندقا كانوا قد تقدموا لاعادة تشغيل منشآتهم.