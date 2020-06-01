اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 12:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:17 ص
السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر زوراب بولوليكاشفيلي اأامين العام لمنظمة السياحة العالمية
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشير بحث جديد صادر عن منظمة السياحة العالمية (UNWTO)، إلى أن العالم ينفتح ببطء مرة أخرى ، مع تخفيف الوجهات بحذر لقيود السفر المقدمة استجابةً لـ COVID-19. حيث اتخذت 3% من جميع الوجهات العالمية الآن خطوات لتخفيف قيود السفر.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، زوراب بولوليكاشفيلي: “سيساعد تخفيف القيود على السفر في الوقت المناسب وبشكل مسؤول على ضمان الفوائد الاجتماعية والاقتصادية العديدة التى ستعود بها الضمانات السياحية بطريقة مستدامة. وسيساهم ذلك في سبل عيش ملايين الأشخاص حول العالم".

وأكد بولوليكاشفيلي، أن القطاع هو محرك التنمية المستدامة ودعامة للاقتصادات، ولذلك تؤكد منظمة السياحة العالمية على الحاجة إلى اليقظة والمسؤولية والتعاون الدولي مع انفتاح العالم ببطء مرة أخرى ".

كما رحب الأمين العام بالثقة المتزايدة في قطاع السياحة العالمي ، مشيراً إلى استعداده للعودة إلى النمو. في حين كانت السياحة هى الأكثر تضررا من جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية في العالم ، فقد قادت منظمة السياحة العالمية استجابة مشتركة وأصدرت الأسبوع الماضى مبادئها التوجيهية العالمية لإعادة فتح السياحة.

وتحدد هذه المبادئ التوجيهية الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومات والقطاع الخاص لتسريع الانتعاش فى الأشهر المقبلة. وقالت المنظمة فى النسخة الرابعة من تقرير COVID-19 المتعلق بقيود السفر ذات الصلة، أن 7 وجهات خففت قيود السفر للسياحة الدولية.

فى الوقت نفسه، تشارك العديد من الوجهات في مناقشات مهمة حول إعادة فتح الحدود.

ويشير التقرير إلى أن 100٪ من جميع الوجهات حول العالم لا تزال لديها شكل من أشكال قيود السفر المتعلقة بـ COVID-19. علاوة على ذلك ، حتى 18 مايو ، استمرت 75٪ في إغلاق حدودها بالكامل للسياحة الدولية.

في 37٪ من جميع الحالات ، كانت قيود السفر سارية لمدة 10 أسابيع ، في حين أن 24٪ من الوجهات العالمية لديها قيود سارية لمدة 14 أسبوعًا أو أكثر.

وبالنظر إلى قيود السفر العالمية بشكل أوثق، أظهر بحث منظمة السياحة العالمية أن بالنسبة لوجهات الدول الجزرية الصغيرة النامية (الدول الجزرية الصغيرة النامية)، وما زال 85٪ منهم يغلقون حدودهم بالكامل لأغراض السياحة. جميع مناطق منظمة السياحة العالمية لديها أكثر من 65٪ من وجهاتها مغلقة تمامًا أمام السياحة: إفريقيا (74٪) ، الأمريكتان (86٪)، آسيا والمحيط الهادئ (67٪)، أوروبا (74٪) والشرق الأوسط (69٪) .


السياحة العالمية

قيود السفر

تخفيف قيود السفر

اخبار مصر

السياحة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

8 نصائح من السياحة العالمية لمنظمى الرحلات للعودة للعمل من جديد

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:30 ص

محافظ البحر الأحمر يعلق على أول إصابة بكورونا بعد عودة السياحة الداخلية

الأحد، 31 مايو 2020 10:57 م

تنشيط السياحة: إجراءات السلامة الصحية فى المقاصد السياحية أصبحت أساس حملات الترويج

الأحد، 31 مايو 2020 03:59 م

سياحة البحر الأحمر: عقد اجتماع اليوم لبحث فتح الفنادق بنسبة 50%

الأحد، 31 مايو 2020 03:45 م

سريلانكا تعتزم السماح بعودة السياحة جزئيا في يونيو وسط إجراءات احترازية

الأحد، 31 مايو 2020 02:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

رسيما.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

رسيما.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

صور..الداخلية تلاحق غير الملتزمين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات

صور..الداخلية تلاحق غير الملتزمين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات

مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

فيديو ..أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد التعافى من كورونا..يصل مكتبه 7 صباحا ويمنع الاحتفالات بالديوان العام..ويوجه رسالة شكر للجيش الأبيض..ويشارك باجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

فيديو ..أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد التعافى من كورونا..يصل مكتبه 7 صباحا ويمنع الاحتفالات بالديوان العام..ويوجه رسالة شكر للجيش الأبيض..ويشارك باجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

سى إن إن: انقسام خطير بين مستشارى ترامب حول التعامل مع الاحتجاجات

سى إن إن: انقسام خطير بين مستشارى ترامب حول التعامل مع الاحتجاجات

تعليم الوادى الجديد يعلن شروط ومواعيد قبول رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائى

تعليم الوادى الجديد يعلن شروط ومواعيد قبول رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة