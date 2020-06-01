السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

كتبت آمال رسلان

يشير بحث جديد صادر عن منظمة السياحة العالمية (UNWTO)، إلى أن العالم ينفتح ببطء مرة أخرى ، مع تخفيف الوجهات بحذر لقيود السفر المقدمة استجابةً لـ COVID-19. حيث اتخذت 3% من جميع الوجهات العالمية الآن خطوات لتخفيف قيود السفر.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، زوراب بولوليكاشفيلي: “سيساعد تخفيف القيود على السفر في الوقت المناسب وبشكل مسؤول على ضمان الفوائد الاجتماعية والاقتصادية العديدة التى ستعود بها الضمانات السياحية بطريقة مستدامة. وسيساهم ذلك في سبل عيش ملايين الأشخاص حول العالم".

وأكد بولوليكاشفيلي، أن القطاع هو محرك التنمية المستدامة ودعامة للاقتصادات، ولذلك تؤكد منظمة السياحة العالمية على الحاجة إلى اليقظة والمسؤولية والتعاون الدولي مع انفتاح العالم ببطء مرة أخرى ".

كما رحب الأمين العام بالثقة المتزايدة في قطاع السياحة العالمي ، مشيراً إلى استعداده للعودة إلى النمو. في حين كانت السياحة هى الأكثر تضررا من جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية في العالم ، فقد قادت منظمة السياحة العالمية استجابة مشتركة وأصدرت الأسبوع الماضى مبادئها التوجيهية العالمية لإعادة فتح السياحة.

وتحدد هذه المبادئ التوجيهية الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومات والقطاع الخاص لتسريع الانتعاش فى الأشهر المقبلة. وقالت المنظمة فى النسخة الرابعة من تقرير COVID-19 المتعلق بقيود السفر ذات الصلة، أن 7 وجهات خففت قيود السفر للسياحة الدولية.

فى الوقت نفسه، تشارك العديد من الوجهات في مناقشات مهمة حول إعادة فتح الحدود.

ويشير التقرير إلى أن 100٪ من جميع الوجهات حول العالم لا تزال لديها شكل من أشكال قيود السفر المتعلقة بـ COVID-19. علاوة على ذلك ، حتى 18 مايو ، استمرت 75٪ في إغلاق حدودها بالكامل للسياحة الدولية.

في 37٪ من جميع الحالات ، كانت قيود السفر سارية لمدة 10 أسابيع ، في حين أن 24٪ من الوجهات العالمية لديها قيود سارية لمدة 14 أسبوعًا أو أكثر.

وبالنظر إلى قيود السفر العالمية بشكل أوثق، أظهر بحث منظمة السياحة العالمية أن بالنسبة لوجهات الدول الجزرية الصغيرة النامية (الدول الجزرية الصغيرة النامية)، وما زال 85٪ منهم يغلقون حدودهم بالكامل لأغراض السياحة. جميع مناطق منظمة السياحة العالمية لديها أكثر من 65٪ من وجهاتها مغلقة تمامًا أمام السياحة: إفريقيا (74٪) ، الأمريكتان (86٪)، آسيا والمحيط الهادئ (67٪)، أوروبا (74٪) والشرق الأوسط (69٪) .