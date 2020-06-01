اليوم السابع
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السويد تسلم امريكا مسؤولا صينيا سابقا يواجه تهمتى غسل الأموال والاحتيال

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:31 م
السويد تسلم امريكا مسؤولا صينيا سابقا يواجه تهمتى غسل الأموال والاحتيال أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الاثنين، إن السويد سلمت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مسؤولا صينيا سابقا هاربا ليواجه تهما من بينها غسل الأموال والاحتيال المتعلق بالهجرة.

وجاء في بيان للمدعي الأمريكي لمنطقة وسط كاليفورنيا أن السلطات الأمريكية احتجزت جيانجون شياو في مطلع الأسبوع بتهم التآمر لارتكاب احتيال يتعلق بالهجرة والنقل الدولي لأموال مسروقة وارتكاب جريمة غسل الأموال ضمن تهم أخرى.

وكان شياو الذي يعرف أيضا باسم " فينج لي" هاربا منذ أكثر من خمس سنوات بينما يواجه اتهامات فى كل من الولايات المتحدة والصين.

وطبقا للبيان الصادر اليوم ولائحة اتهام صدرت في عام 2018 قام شياو بغسل ملايين الدولارات وقت أن كان مديرا لمخزن غلال مملوك للدولة من عام 1998 إلى عام 2011.

ويواجه شياو تهمة استخدام تلك الأموال في شراء عقارين في مونتريه بارك في كاليفورنيا.

ولم يرد محام عن شياو فورا على طلب للتعليق وكانت المحكمة العليا في السويد قد رفضت طلبا صينيا لتسليمه قائلة إنه يواجه خطر اضطهاده بسبب نشاطه السياسي.

وجاء في أوراق قضائية اطلعت عليها رويترز في السابق أن شياو قرر أنه هرب من الصين بعد تعرضه لضغط للانضمام لحزب سياسي محظور.


السويد

امريكا

الصين

العدل الامريكيه

مسئول صينى

غسل اموال

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