اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 08:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الحماية المدنية تنقذ طفلان تسلقا سطح عمارة تحت الإنشاء بأسوان

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:39 ص
الحماية المدنية تنقذ طفلان تسلقا سطح عمارة تحت الإنشاء بأسوان امقاذ الطفلان
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنقذت الحماية المدنية بأسوان، صباح اليوم، الاثنين، طفلين صغيرين تسلقا أعلى سطح عمارة تحت الإنشاء بمنطقة العقاد بمدينة أسوان، بعد أن غافلا أسرتهما وصعدا إلى الأعلى للهواء فوق هذا السطح الذى يعد بدون أسوار.

 

وكان بلاغاً وصل إلى غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، من مواطنة تدعى  بأنها، شاهدت طفلان فى مرحلة مبكرة من العمر يلعبان فوق سطح عمارة تحت الإنشاء بدون أسوار فى مشهد يعرض حياة الطفلين للخطر والسقوط من أعلى هذه البناية المكونة من 5 طوابق بمنطقة العقاد بمدينة أسوان، حتى تدخل رجال الحماية المدنية وأنقذوا أرواح الطفلين بعد إنزالهما.

 

وفى سياق آخر، عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعاً لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتأمينية والإدارية والفنية المطلوبة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والأزهرية المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 21 يوليو للثانوية العامة فيما ستمتد الثانوية الأزهرية حتى 27 يوليو، فى إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية ( الدور الأول 2019/ 2020 ) وتوفير كافة وسائل الراحة والآمان لأبنائنا الطلاب لكى يؤدوا الامتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة.

 

 

 

 


الحماية المدنية

اسطح العمارات

اسوان

منطقة العقاد

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التضامن" تبدأ اليوم صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلى

"التضامن" تبدأ اليوم صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلى

الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يسمح للمواطن مراجعة صور العداد لمدة 3 أشهر

الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يسمح للمواطن مراجعة صور العداد لمدة 3 أشهر

الحكومة: 450 ألف أسرة مشمولة بمظلة التأمين الصحى الشامل بالعام الجديد

الحكومة: 450 ألف أسرة مشمولة بمظلة التأمين الصحى الشامل بالعام الجديد

بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة

اليوم.. عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور

اليوم.. عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور

عودة الحركة فى الشوارع والميادين بعد ساعة من انتهاء اليوم الـ68 من حظر التجول

عودة الحركة فى الشوارع والميادين بعد ساعة من انتهاء اليوم الـ68 من حظر التجول

التعليم: متوقع زيادة فى تنسيق الثانوى العام من 15 لـ 20 درجة عن العام الماضى

التعليم: متوقع زيادة فى تنسيق الثانوى العام من 15 لـ 20 درجة عن العام الماضى

4 مخالفات تعرضك للحبس والغرامة فى زمن كورونا

4 مخالفات تعرضك للحبس والغرامة فى زمن كورونا

مكاتب الشهر العقارى تعود للعمل اليوم لتقديم 10خدمات توقفت بسبب إجازة العيد

مكاتب الشهر العقارى تعود للعمل اليوم لتقديم 10خدمات توقفت بسبب إجازة العيد

8 نصائح من السياحة العالمية لمنظمى الرحلات للعودة للعمل من جديد

8 نصائح من السياحة العالمية لمنظمى الرحلات للعودة للعمل من جديد

كيف تحمى "التعليم" طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية الامتحانات من كورونا؟

كيف تحمى "التعليم" طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية الامتحانات من كورونا؟

اعرف موازنتك.. النصيب الأكبر من المكافآت للجهاز الإدارى بـ50.4 مليار جنيه

اعرف موازنتك.. النصيب الأكبر من المكافآت للجهاز الإدارى بـ50.4 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة