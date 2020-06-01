الحماية المدنية تنقذ طفلان تسلقا سطح عمارة تحت الإنشاء بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أنقذت الحماية المدنية بأسوان، صباح اليوم، الاثنين، طفلين صغيرين تسلقا أعلى سطح عمارة تحت الإنشاء بمنطقة العقاد بمدينة أسوان، بعد أن غافلا أسرتهما وصعدا إلى الأعلى للهواء فوق هذا السطح الذى يعد بدون أسوار.

وكان بلاغاً وصل إلى غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، من مواطنة تدعى بأنها، شاهدت طفلان فى مرحلة مبكرة من العمر يلعبان فوق سطح عمارة تحت الإنشاء بدون أسوار فى مشهد يعرض حياة الطفلين للخطر والسقوط من أعلى هذه البناية المكونة من 5 طوابق بمنطقة العقاد بمدينة أسوان، حتى تدخل رجال الحماية المدنية وأنقذوا أرواح الطفلين بعد إنزالهما.

وفى سياق آخر، عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعاً لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتأمينية والإدارية والفنية المطلوبة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والأزهرية المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 21 يوليو للثانوية العامة فيما ستمتد الثانوية الأزهرية حتى 27 يوليو، فى إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية ( الدور الأول 2019/ 2020 ) وتوفير كافة وسائل الراحة والآمان لأبنائنا الطلاب لكى يؤدوا الامتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة.