الحبس سنة لعامل لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "م.ع.أ عامل بالحبس سنة واحدة لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليه "م.ع.أ." عامل بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز المراغة بأن قام بضربه بعضا شوم ، مما أحدث به عاهة مستديمة وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر وحاتم عبد الحكم بأمانة سر عصام حسانين ومايكل صبحى.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز المراغة، عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا بإصابة المجنى عليه فى جسده وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بينهما، فقام خلالها المتهم بضرب المجنى عليه بعضا شوم ، مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة فى منطقة الحوض. .

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها الى 15 يوما وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق متصل، قضت محكمة جنايات سوهاج، ، بمعاقبة المتهم " أ.م " ومقيم مركز أخميم بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والافيون بدائرة مركز أخميم.

قضت محكمة جنايات سوهاج،اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "أ.أ.ح" عامل وشقيقه".م.أ.ح" بالسجن 3 سنوات لكل منهما لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليه "ث.م.ع" مزارع بأن قاما بإطلاق النار عليه من سلاح نارى بدائرة مركز المراغة بسوهاج، صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وخالد مصطفى عمر وحاتم عبد الحكم محمود بأمانة سر عصام حسانين ومايكل صبحى.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز المراغة، عندما تلقى رئيس مباحث مركز المراغة بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلقات نارية متفرقة بالجسد ، وتم نقله إلى مستشفى المراغة للعلاج، وبعد تقنين الإجراءات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات قديمة بين الطرفين أسفرت عن حدوث مشاجرة بينهما قام على أثرها المتهمين الشقيقين بإطلاق النار على المجنى عليه مما أسفر عن إصابته.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليهم النيابة تهمة الشروع فى القتل وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.