اليوم السابع
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الجيش الليبى: تركيا ترسل يوميا طائرات تقل مرتزقة وأسلحة ومتفجرات

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:45 م
الجيش الليبى: تركيا ترسل يوميا طائرات تقل مرتزقة وأسلحة ومتفجرات الجيش الليبى ـ صورة أرشيفية
طرابلس (أ ش أ)

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 قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، العميد خالد المحجوب، إن تركيا ترسل طائرات يوميا إلى ليبيا تنقل مرتزقة وأسلحة ومعدات وكذا طائرات مسيرة، وطائرات من نوع "انتحارية" وهي محملة بالمتفجرات وغرضها توجيها على الأفراد والمعدات.

وأضاف المحجوب، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الاثنين، أن:"تركيا ترسل -أيضا- ذخائر بحيث تعوض ما تم ضربه من مخازن استهدفتها القوات المسلحة الجوية .

وشدد على أن ما يحدث من قبل تركيا وتدخلاتها في ليبيا يعد احتلالا وغزوا وعدوانا، موضحا أن حزب "العدالة والتنمية" هو من يمارس هذه العمليات لكي يسيطر على ليبيا . 

ولفت إلى أن تركيا من واقع تدخلها وعدوانها تحاول الاستمرار في التواجد والتأثير في حجم المعركة وقلب المواززين لصالح ميليشيات الوفاق، مضيفا أنها "تسير الآن على نهجها المعروف خلال الدولة العثمانية وهي أنها دائما تقاتل بجنسيات أخرى " .

وأوضح أن تركيا أرسلت إلى ليبيا أكثر من 11 ألف عنصر من المرتزقة، وهؤلاء المرتزقة يٌصرف عليهم مرة واحدة أثناء حضورهم إلى ليبيا ثم يخدع بهم، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تؤخذ في المقابل من الخزينية الليبية لتذهب إلى الخزينة التركية، مؤكدا في الوقت ذاته أن تركيا تريد التخلص من المرتزقة السوريين عبر إرسالهم إلى ليبيا .
ولفت إلى أن ما يحدث الآن هو حرب من أجل استعادة الوطن ، مضيفا أن "المرتزقة لن يغيروا المعادلة إنما سيطيلون أمد الحرب" .


الجيش الليبى

تركيا

مرتزقه

طائرات مسيره

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