الجيش الليبى: تركيا تتربح ماديا من إرسال المرتزقة إلى بلادنا

كتب محمد عبد العظيم

أكد مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن المعارك الأخيرة استنزفت ميليشيات طرابلس وعلى رأسها ميليشيات الزاوية، مشيرا إلى تركيا تتربح ماديا من إرسال المرتزقة إلى ليبيا.

وأضاف المحجوب، أنه تم القبض على عنصرين من الميليشيات وقتل آمر المجموعة وفرار البقية، مشددا على أن ما حصل هو طرد للميليشيات من مدينة الأصابعة بعدما عاثوا فيها فسادا ونهبا، وذلك وفق "سكاى نيوز".