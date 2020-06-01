التعليم: متوقع زيادة فى تنسيق الثانوى العام من 15 لـ 20 درجة عن العام الماضى

محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه من المقرر، أن ترتفع درجات تنسيق القبول بالثانوى العام هذا العام من 15 حتى 20 درجة عن العام الماضى حسب ظروف كل محافظة على حدة، موضحة أن سبب ارتفاع تنسيق القبول بالثانوى العام هذا العام هو حصول طلاب الشهادة الإعدادية جميعهم على الدرجة الكاملة فى الفصل الدراسى الثانى 100%.



وأضافت المصادر فى تصريح خاص، أن تنسيق القبول يتم على مستوى كل محافظة، حيث يتم اعتماده من قبل المحافظ، حسب النسبة المئوية للنتائج فى الشهادة الإعدادية، مؤكدة أن نسب النجاح هذا العام تخطت الـ"99% فى بعض المديريات التعليمية وهو ما يعنى ارتفاع المجاميع لأعلى معدلات لها بشكل لم يحدث من قبل بعد اعتماد الأبحاث آلية للتقييم، بدلا من الامتحان التقليدى بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن آلية التقييم عن طريق الأبحاث مهمة وسوف تعتمد خلال السنوات المقبلة، ولكن بضوابط أكثر دقة فى ظروف أفضل من التى تمر بها البلاد حاليا.



وأوضحت المصادر أن للطالب حرية دخول الثانوى العام، الثانوى العام أو الفنى خاصة أن الوزارة حاليا وضعت التعليم الفنى على عجلة التطوير حيث تم استحداث مدارس التكنولوجيا تطبيقية فى عدة محافظات يستطيع الطالب أن يدخل أى منها وفقا للضوابط والشروط، قائلة: يجب على ولى الأمر أن يترك أبنه يختار ما يناسبه لدراسته فى المرحلة الثانوية وفق ميوله الخاصة به وتطلاعته المستقبلية.



وأشارت المصادر إلى أن هناك طلاب يحصلون على درجات الثانوى العام ويفضلون دخول المدارس الفنية خاصة أن سوق الصناعة حاليا ونظرا للمشروعات القومية التى تقوم بها الدولة تحتاج إلى فنيين على مستوى عالى.





