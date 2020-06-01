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الإدارة الصحة بالشيخ زويد تعلن تعقيم وتطهير الشوارع

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:56 ص
الإدارة الصحة بالشيخ زويد تعلن تعقيم وتطهير الشوارع تطهير وتعقيم شوارع مدينة الشيخ زويد
شمال سيناء - محمد حسين

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شهدت مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء ،اليوم ، تنفيذ حملة تعقيم وتطهير للشوارع بالمواد المعقمة نفذتها الإدارة الصحية بالمدينة .

وأعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية فى بيان لها، أنه بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، ببذل كل جهد ممكن من أجل مكافحة أسباب إنتشار فيروس كورونا المستجد ، وتحت إشراف الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ، الدكتور محمد هجرس رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، وإيهاب بكير سكرتير عام مجلس المدينة .

قام فريق الإدارة برئاسة الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، والمهندسة هناء محمد مدير وحدة الملاريا بالشيخ زويد بتطهير الطرق والشوارع بالمواد المطهرة بالتنسيق مع مجلس المدينة .

وانتهى الفريق من رش وتعقيم شوارع رئيسية وفرعية ، وواجهات محلات ، ومقررا تواصل الحملات .

وسبق وشهدت قريتى الخربة ونجيله بنطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء، قيام متطوعين شباب بأعمال تطهير وتعقيم، لمنشآت رياضية وأهلية وأعلن مركز شباب الخربة، أنه تم الانتهاء اليوم من التعقيم الدورى لمنشآت مركز شباب الخربة، وهو تعقيم دورى للحفاظ على المواقع الرياضية.

وأعلن مركز شباب نجيلة، قيام شباب نادى التطوع بالمركز، بعملية رش وتعقيم للمنشأت بقرية نجيلة، بتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير مديرية الشباب، وحضور كليب راشد وكيل الشباب ومحمد عبدالقادر مدير إدارة رمانة.

وقال إيهاب حسن مدير مديرية الشباب والرياضة، إن كافة الإجراءات الاحترازية يتم اتخاذها بمواقع العمل الرياضى بالمحافظة فضلا عن قيام الشباب بجهود تطوعية بأعمال التطهير لمختلف المنشآت انطلاقا من مراكز الشباب.

حملة تعقيم وتطهير الشوارع (2)
تطهير وتعقيم شوارع مدينة الشيخ زويد

 

حملة تعقيم وتطهير الشوارع (3)
تطهير وتعقيم شوارع مدينة الشيخ زويد

 

حملة تعقيم وتطهير الشوارع (4)
تطهير وتعقيم شوارع مدينة الشيخ زويد

 

حملة تعقيم وتطهير الشوارع (5)
تطهير وتعقيم شوارع مدينة الشيخ زويد

 

حملة تعقيم وتطهير الشوارع (6)
تطهير وتعقيم شوارع مدينة الشيخ زويد

 


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