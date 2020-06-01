اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 09:08 م
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الأمين العام للأمم المتحدة يحث على سلمية الاحتجاجات فى أمريكا

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:07 م
الأمين العام للأمم المتحدة يحث على سلمية الاحتجاجات فى أمريكا احتجاجات أمريكا
رويترز

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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش يحث الأمريكيين الذين يحتجون على الإساءات العنصرية واستخدام الشرطة للقوة المفرطة على الاحتجاج بشكل سلمي كما دعا الزعماء الأمريكيين والسلطات للإنصات لهم والتحلي بضبط النفس.

جاءت تصريحات دوجاريك ردا على موجة المظاهرات التي خرجت بالولايات المتحدة بعد مقتل رجل من أصول أفريقية يدعى جورج فلويد بعدما اعتقلته الشرطة في منيابوليس قبل أسبوع. وتصاعدت حدة بعض الاحتجاجات التي كانت سلمية بشكل كبير لتتحول إلى اضطرابات أهلية في العديد من المدن.

وقال دوجاريك للصحفيين "يجب الإنصات إلى المظالم، لكن يتعين التعبير عنها بطرق سلمية ويجب على السلطات أن تتحلى بضبط النفس في الرد على المظاهرات".

وأضاف "في الولايات المتحدة، كما هو الحال في أي بلد آخر، التنوع ثراء وليس تهديدا، لكن نجاح المجتمعات المتنوعة في أي دولة يتطلب استثمارا هائلا في الترابط الاجتماعي".

وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) التحقيق في مقتل فلويد، لكنه لم يدل بتصريحات علنية مهمة للتخفيف من حدة الأزمة. وكتب عددا من التغريدات وصف فيها المتظاهرين بأنهم "بلطجية" وحث رؤساء البلديات وحكام الولايات على أن يكونوا أكثر صرامة وهدد باستخدام الجيش ضد المحتجين.

وبخصوص اتهام الشرطة باستخدام القوة المفرطة في مواجهة المحتجين، قال دوجاريك إنه يتعين التحقيق في جميع الوقائع.

وأضاف "نقول دوما إن قوات الشرطة في جميع أنحاء العالم بحاجة لتلقي تدريب كاف على مراعاة حقوق الإنسان، كما أن هناك ضرورة للاستثمار في الدعم الاجتماعي والنفسي للشرطة حتى تتمكن من أداء عملها كما ينبغي".


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