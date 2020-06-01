اليوم السابع
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الأردن والصين يوقعان اتفاقية مساعدات طبية بـ750 ألف دولار لمكافحة "كورونا"

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:00 ص
الأردن والصين يوقعان اتفاقية مساعدات طبية بـ750 ألف دولار لمكافحة "كورونا" مساعدات طبية _ صورة أرشيفية
عمان أ ش أ

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وقعت الحكومتان الأردنية والصينية، على شهادة التسليم والاستلام الخاصة بتقديم الحكومة الصينية شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا"، بما قيمته 280ر5 مليون يوان صينى (750 ألف دولار أمريكي).

وأوضحت وزارة التخطيط الأردنية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم - أن الاتفاقية وقعها نيابة عن الحكومة الأردنية، وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى الدكتور وسام الربضي، وعن الجانب الصينى السفير الصينى فى عمان بان وى فانغ، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار التواصل والتنسيق المستمر من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولى مع الدول المانحة والصديقة ومنظمات الأمم المتحدة، لدعم الجهود الحكومية الرامية لتوفير المزيد من الدعم للأردن لمكافحة فيروس "كورونا".

وأعرب الربضى عن شكر الحكومة الأردنية للحكومة الصينية على الإمدادات الطبية التى قدمتها للقطاع الصحى فى المملكة؛ ما يسهم فى تعزيز جهود الأردن لمكافحة الفيروس، مؤكدا أهمية هذا الدعم الطبى فى تطبيق بروتوكول منظمة الصحة العالمية التى تعتمد على تكثيف إجراء الفحوصات كاستراتيجية ناجحة لمنع انتشار الوباء.

وأشاد الوزير بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الأردن والصين، التى حرصت كل من قيادتى البلدين على تدعيمها وتمتينها، حيث تعتبر الصين شريكاً وداعماً مهماً فى الجهود التنموية فى المملكة، وساهمت خلال السنوات الماضية بتمويل العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية للحكومة الأردنية فى عدة قطاعات حيوية، بالإضافة إلى تقديم أجهزة ومعدات للوزارات والمؤسسات الحكومية، من ضمنها معدات أمنية وأجهزة دفاع مدني.

من جهته، أشاد السفير الصينى بموقف الحكومة الأردنية فى تعاملها مع الوباء، حيث وضعت مصلحة الشعب فى مقدمة أولوياتها، معربا عن التزام حكومته بتوفير برامج الدعم المختلفة المالية والفنية للأردن فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ ما يسهم فى ترسيخ وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتى تشهد تطورا متزايدا.

 


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