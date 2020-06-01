افتتاحية خضراء للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسات شهر يونيو

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 10230 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 1519 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 11792 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3923 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 1171 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1886 نقطة.

وفي سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المنصورة للدواجن.

كما قررت إدارة البورصة، تعليق العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على سهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.