اليوم السابع
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اعرف حقيقة الصورة المتداولة لغسيل الكمامات داخل مصر

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:54 م
اعرف حقيقة الصورة المتداولة لغسيل الكمامات داخل مصر غسيل كمامات
كتب هيثم سلامة

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خلال الأيام الماضية، روجت العديد من الحسابات على السوشيال ميديا، صورا لغسيل الكمامات لإعادة بيعها مرة أخرى بهدف الربح والاستفادة منها وبث الذعر بين صفوف المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا.

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من خلال البحث عبر موقع جوجل تبين أن الصور المتداولة تعود لإحدى الدول الأفريقية والتي تم الترويج لها بصورة معينة في محاولة بث الذعر بين صفوف المواطنين في ظل تلك الأزمة التي يمر بها العالم، ومحاولات التشكيك وفقدان الثقة.

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ووفقا لموقع standardmedia،  حيث نسب تلك الصور إلى إحدى الدول الإفريقية،  التي طالبت حكومتها من مواطنيها ارتداء الكمامات فى جميع الأوقات خلال التجول حيث ظهر العديد من الباعة الجائلين يبيعون تلك الأقنعة بأيادي عارية، حيث قام عدد من الباعة الجائلين جمع تلك الأقنعة الجراحية المستخدمة وغسلها وتقديمها مرة أخرى للجمهور الذى هو في حاجة إليها.

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وأوضح التقرير، أن مسئول بتلك الدولة وصف تلك الممارسات بأنها غير مقبولة وإجرامية، وسنقوم بنشر إرشادات حول التخلص من قناع الوجه وسنقوم بمعاقبة أي شخص يعرِّض حياة الأخرين للخطر بسبب المكاسب الأنانية.

الصور المتداولة
الصور المتداولة

 

 


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