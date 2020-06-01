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الصحة تكشف الطريقة الصحيحة ارتداء الكمامة منعا لنقل عدوى كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:24 م
الصحة تكشف الطريقة الصحيحة ارتداء الكمامة منعا لنقل عدوى كورونا طريقة ارتداء الكمامة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة منعا لحدوث أى عدوى، والتى فى مقدمتها غسيل اليد أو تطهيرها ثم الإمساك بالكمامة من الجانبين، ووضعها على الأذن مع التأكد من تغطية الأنف والفم. 
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: يمكن الآن تحميل تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة، لمعرفة المزيد من الإرشادات للتوعية بڤيروس كورونا، ومعرفة حالات الاشتباه بالإصابة بالڤيروس.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من بروتوكولات علاج فيروس كورونا، أو بروتوكولات العزل المنزلي ليست تابعة للوزارة وغير دقيقة، حيث إنها ليست البروتوكولات نفسها التي يتم تطبيقها داخل المستشفيات أو خارجها، مشددة على عدم تداول تلك البروتوكولات الخاطئة مما قد يشكل خطورة كبيرة على حياة المرضى أو يسبب ارتباكًا للفرق الطبية العاملة في مستشفيات الفرز والعزل.
 
وأوضح، أن البروتوكولات العلاجية المتبعة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، والوحيدة التي يتم تطبيقها، تم وضعها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بإعداد ذلك البروتوكول العلاجي بناء على ما توافر من معلومات من جميع دول العالم منذ ظهور الفيروس، وذلك في ظل استمرار مرحلة الأبحاث على العقاقير التي تعالج الفيروس.
 


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