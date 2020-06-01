إسلام آباد (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في باكستان اليوم الاثنين، إلى 72 ألفا و460 حالة، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن إقليم "البنجاب" و"السند" سجلا أعلى نسب إصابة منذ تفشي الوباء في البلاد؛ حيث بلغ عدد الإصابات في "البنجاب" 28245 حالة، بينما بلغ أعداد الحالات المصابة فى "السند" 26240 حالة..مضيفة ارتفاع أعداد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس الوبائي إلى 1543 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وكانت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، ذكرت أمس الأحد، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المُستجد بلغ أمس، 71111 حالة تماثل منهم 25271 للشفاء، وتوفى 1520 شخصًا.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن باكستان رغم قربها من الصين ظلت خالية من الفيروس حتى يوم 26 فبراير عندما تم اكتشاف أول حالة إصابة وكانت لرجل في كراتشي بعد عودته من إيران وهي واحدة من الدول الأكثر تضررًا من الفيروس على مستوى العالم.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد فترة وجيزة من رصد أول إصابة توالى رصد الفيروس لدى المواطنين الباكستانيين العائدين من إيران .

وفرضت باكستان العزل العام على مستوى الدولة لمدة شهر ونصف، لكن رئيس الوزراء عمران خان أعلن تخفيف العزل على مراحل.

ويُعتقد أن الجيل الأحدث من الفيروس التاجي نشأ في ووهان بالصين نهاية العام الماضي قبل أن ينتقل منها إلى مختلف دول العالم في غضون شهرين فقط.