اتحاد المحامين العرب يعلن عن مسابقة بحثية حول فيروس "كورونا" بجائزة 1500 دولار

كتب محمد السيد

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب عن تنظيم مسابقة كتابة بحثية باللغة العربية، حول الموضوعات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني ومواجهة فيروس كوفيد 19، والتي تسببت في حدوث خلل عالمي على جميع المستويات، والدول الهشة، والمجتمعات الضعيفة، ولا سيما أن المناطق المتضررة من النزاع، هي الأكثر عرضة للتهديد في ضوء انهيار النظم الصحية دون استجابة فورية وتعاون دولي من قبل الدول والمنظمات الإنسانية.

وذكر اتحاد المحامين العرب أنه يمكن تناول هذا الموضوع من جوانب عدة من بينها أنه يجب أن تكون فكرة البحث من تحليلك الشخصي ويجب مراعاة قواعد الكتابة المستقرة في أغلب الدل العربية و تجنب انتحال أو استخدام أفكار ومعلومات شخص آخر دون الإشارة إلى المصدر.

ولفت الاتحاد إلى أن شروط البحث تتضمن أن يرفق بالمقال سيرة ذاتية موجزة(جملة أو جملتين عن المؤلف) تصف الوظيفة الحالية للمؤلف أو الجهة التي يتبعها و أن تتراوح عدد صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة وإعداد ملخص للبحث لا يتجاوز 3 صفحات و إرسال البحث قبل 30 يوليو 2020 ، موضحا أن جائزة المسابقة، تمنح لفائز واحد فقط بقيمة 1500 دولار .