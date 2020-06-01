اليوم السابع
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إنهيار جزئى بمنزل مكون من 4 طوابق بسوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:07 ص
إنهيار جزئى بمنزل مكون من 4 طوابق بسوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح انهيار منزل
سوهاج محمود مقبول

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شهد قسم شرطة أول سوهاج إنهيار جزئى بعقار بشارع الورشة مكون من 4 طوابق ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة 100 متر غير مأهول بالسكان وتم فرض طوقا أمنيا بالمنطقة وتم إخطار الجهات المعنية للتعامل مع الوقف وفحص باقى المنازل المجاورة.

 

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بحدوث إنهيار جزئى بمنزل قديم غير مأهول بالساكن ولم تسجل عملية الإنهيار أي إصابات للمرة بالشارع بالقرب من  المنزل المنهار.

 

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث قسم أول سوهاج  بإنهيار جزئي بعقار بشارع الورشة / دائرة القسم .

 

إنتقل اللواء جلال أبوسحلى  مساعد المدير للشئون الماليه والإدارية ومأمور وضباط القسم وقوات إدارتي الحماية المدنية والمرور وبالفحص تبين أنهيار جزئي بواجهة عقار مكون من أربع طوابق ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة 100 متر غير مأهول بالسكان ملك المدعو جرجس ر ا - 27 سنة طباخ ويقيم بذات الناحية 00 " دون حدوث إصابات أو التأثير علي العقارات المجاورة "

 

وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأن العقار آيل للسقوط وصادر له قرار هدم رقم 27 من الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج .

 

تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وتم أخطار الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج لإتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة .

 

 

 


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