اليوم السابع
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إعادة فتح ساحة "كاتدرائية نوتردام" بباريس مع استمرار أعمال الترميم

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:32 م
إعادة فتح ساحة "كاتدرائية نوتردام" بباريس مع استمرار أعمال الترميم أعمال الترميم فى كاتدرائية نوتردام
ريهام عبد الله

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فى خبر سعيد لقاطنى عاصمة النور باريس، أصدرت الهيئة المشرفة على ترميم كاتدرائية نوتردام التاريخية فى باريس، قرارا بإعادة فتح الساحة الأمامية للكاتدرائية الشهيرة، لأول مرة منذ الحريق المدمر الذي وقع في 15 أبريل من العام الماضي، وقالت الهيئة المشرفة على ترميم الهيكل القوطي، فى بيان لها، إن إعادة فتح ساحة نوتردام، أصبح ممكنا أخيرا بعد إجراء العديد من عمليات التنظيف العميق لإزالة غبار الرصاص السام من الساحة الأمامية الكبيرة، وفقا لموقع "يورو نيوز".

واستهدفت عمليات التنظيف إزالة عشرات الأطنان من الرصاص والذى انتشر خلال الحريق الضخم.

وأشار الموقع إلى أن عمدة باريس "آن هيدالجو" انضمت إلى كبار رجال الدين في زيارة للمنطقة، التى قالت إنه "كان من دواعي سروري" اللحاق بهم "لإعادة فتح ساحة نوتردام الأمامية" ، التي وصفتها بأنها شكل من أشكال "النهضة".

وتعرضت كاتدرائية نوتردام في باريس لأضرار جسيمة في حريق مدمر قبل عام، واستبعدت السلطات الفرنسية احتمال تعرضها للحرق العمد او تبرير الحادث بذلك على أنه سبب الحريق، وتم التبرع بنحو 922 مليون يورو لترميم الكاتدرائية.
 
واندلع حريق كبير في نوتردام في 15 أبريل 2019، ما تسبب في انهيار برج الكاتدرائية والدمار الجزئي لهيكلها، ولم يتضح حتى الآن سبب الحريق ، لكن السلطات الفرنسية استبعدت وجود أي دوافع إجرامية.

كاتدرائية نوتردام

ساحة نوتردام

اعادة افتتاح ساحة نوتردام

باريس

فرنسا

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