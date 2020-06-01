وقال جينكينز - في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية - إن معدل الوفيات المفرط للبشر في اسكتلندا ، هو أعلى من إيطاليا والولايات المتحدة، ومع ذلك فهو أقل من المملكة المتحدة ككل.



وخلال فترة الوباء، كانت هناك 4694 حالة وفاة في اسكتلندا، أي بمعدل 861 حالة وفاة لكل مليون شخص.



وحاليًا، يبلغ متوسط ​​الوفيات في المملكة المتحدة 891 حالة وفاة لكل مليون، في حين أن معدل الوفيات في إسبانيا يبلغ 921 لكل مليون.

وفي إيطاليا يبلغ هذا المعدل 777 لكل مليون، وفي الولايات المتحدة، يبلغ عدد الوفيات حوالي 200 لكل مليون