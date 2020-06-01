أول حكم مؤجل بسبب كورونا.. المشدد 5 سنوات لمتهم زور محررات رسمية بكفر الشيخ

شهدت محكمة كفرالشيخ الابتدائية، اليوم الاثنين ،نطق حكماً بالدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، كان مؤجلاً من جلسة سابقة إلى نهاية شهر مايو، إثر توقف العمل في محكمة الجنايات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقضت محكمة جنايات كفر الشيخ ،الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار شريف عرابين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية عمرو جمال، وإبراهيم منصور، حضوريًا، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومبلغ 200 جنيه، مقابل أتعاب المحاماة، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وذلك لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية عبارة عن جواز سفر، و4 توكيلات موثقة، للاستيلاء على 23 فدانًا بقيمة 60 مليون جنيه وقتذاك ،وذلك في أحداث القضية رقم 1837 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 24 لسنة 2016 كلي كفرالشيخ.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أحيل المدعو "مصطفى.أ.ج"، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في غضون شهر سبتمبر عام 2016، دائرة مركز شرطة البرلس، وهو ليس من أرباب الوظائف الحكومية، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير جواز السفر رقم 24787 صادر مصلحة الوثائق.

وتبين من أمر إحالة المتهم المذكور إلى محكمة جنايات كفرالشيخ، باصطناعة على أساس أنه صحيحًا وصادرًا عن تلك الجهة، ومهرة بأختام مقلدة لنفس الجهة مع علمه بذلك، وكفل أحد في استحصاله على ذلك الجواز المزور لتقديمه إلى مكتب توثيق بلطيم لاستخراج التوكيل رقم 2954 لسنة 2016 عام بلطيم، حتى وقعت جريمة التزوير.

كما ارتكب تزوير التوكيل رقم 3894 لسنة 2006 عام، ومنسوب صدوره لمكتب توثيق السيدة زينب بمحافظة القاهرة، من خلال اصطناعه بصدوره من تلك الجهة ومهره بأختامها، حتى وقعت الجريمة، ونفس الأمر أتهم بتزوير التوكيل رقم 7047 / ب لسنة 2066 والمنسوب صدوره لمكتب توثيق الجيزة، باصطناعه ليكون صادرًا عن تلك الجهة، ومهرة بأختام مقلدة لها.

وارتكب تزوير التوكيل رقم 2169 لسنة 2006 عام، والمنسوب صدوره لمكتب توثيق حدائق القبة، باصطناعه صادرًا عن تلك الجهة ، ومهره بأختام مقلدة لتلك الجهة ، حتى وقعت الجريمة، كما وجهت له الاتهامات باستعماله تلك التوكيلات المزورة لتقديمها إلى مصلحة الأملاك والشهر العقاري ببلطيم لتسجيل قطعة أرض مساحتها 23 فدانًا قيمتها 60 مليون جنيه .