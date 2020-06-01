أوكرانيا تستأنف الرحلات الجوية الدولية اعتبارا من 15 يونيو

أعلن وزير البنية التحتية الأوكرانى فلاديسلاف كريكلى، اليوم الاثنين، أن بلاده ستستأنف رحلاتها الجوية الدولية اعتبار من 15 يونيو الجارى، وقال كريكلي، في تصريحات تليفزيونية، نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "سيتم استئناف الرحلات الجوية الداخلية والدولية اعتبارا من 15 يونيو، ومن الممكن استئناف الداخلية قبل ذلك ويتم العمل على ذلك، مشيرا إلى أن الوجهات الأكثر رواجا هي تركيا واليونان وقبرص وكرواتيا وجورجيا، وأنه سيتم الإعلان هذا الأسبوع عن الاتجاهات بدقة أكثر".
وأضاف" بالتأكيد لن يتم استئناف الرحلات الجوية من إيطاليا واسبانيا، بناءً على الوضع الوبائي الموجود هناك، قائلا: "نحن نفتح الوجهة على أساسين، الأول إذا ستفتح الدول أبوابها لنا، ثانيا هو وضع الجائحة".
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة"، وفقاً لأحدث البيانات فقد وصل إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 6.170 مليون شخص حول العالم، فيما تجاوزت الوفيات 372 ألف حالة.
وكان وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف،أعلن أمس أنه تم تسجيل 393إصابة جديدة بكورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم سبعة أطفال و 64 عاملاً فى مجال الرعاية الصحية، فيما تم نقل 94 شخصًا إلى المستشفى ، كما تم الإبلاغ عن 17 حالة وفاة ، و377 حالة شفاء.
وأضاف - في مؤتمر صحفى أمس الأحد، أوردته وكالة أنباء "أوكرينفورم" أنه خلال فترة الوباء في أوكرانيا حتى الآن تم تسجيل 23204 إصابة ، بينهم 1700 طفل ، و 4475 عاملا في الرعاية الصحية ، و9،311 حالة تعافي ، و 696 حالة وفاة.
وقال الوزير إن أوكرانيا أجرت 10811 اختبار" PCR " و 1.560 اختبار تقييم التأثير البيئي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
يأتي هذا فيما تستعد الحكومة الأوكرانية للرفع التدريجي لقيود الحجر الصحي ، وتحرير دخول الرعايا الأجانب.
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