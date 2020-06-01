أوكرانيا تستأنف الرحلات الجوية الدولية اعتبارا من 15 يونيو

وأضاف" بالتأكيد لن يتم استئناف الرحلات الجوية من إيطاليا واسبانيا، بناءً على الوضع الوبائي الموجود هناك، قائلا: "نحن نفتح الوجهة على أساسين، الأول إذا ستفتح الدول أبوابها لنا، ثانيا هو وضع الجائحة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة"، وفقاً لأحدث البيانات فقد وصل إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 6.170 مليون شخص حول العالم، فيما تجاوزت الوفيات 372 ألف حالة.