أمريكا..تشريح مستقل يؤكد موت جورج فلويد بالاختناق ووفاته جريمة قتل

رويترز

قال طبيبان قاما بتشريح مستقل لجثة جورج فلويد، الأمريكي الأسود الذي تسببت وفاته خلال احتجاز شرطة منيابوليس له الأسبوع الماضي في احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، إن سبب الوفاة "اختناق ميكانيكي" وإن وفاته كانت جريمة قتل.

وقال الدكتور مايكل بادن، وهو أحد طبيبين قاما بتشريح الجثة بناء على طلب عائلة فلويد، خلال مؤتمر صحفي في منيابوليس إن فلويد لم يكن يعاني من أي مشكلة طبية كامنة ساهمت في وفاته وقال بادن إن وفاة فلويد كانت بسبب ضغط ركبتي ضابطي شرطة على عنقه وظهره.

وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة قال، اليوم الاثنين، إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش يحث الأمريكيين الذين يحتجون على الإساءات العنصرية واستخدام الشرطة للقوة المفرطة على الاحتجاج بشكل سلمي كما دعا الزعماء الأمريكيين والسلطات للإنصات لهم والتحلي بضبط النفس.

جاءت تصريحات دوجاريك ردا على موجة المظاهرات التي خرجت بالولايات المتحدة بعد مقتل رجل من أصول أفريقية يدعى جورج فلويد بعدما اعتقلته الشرطة في منيابوليس قبل أسبوع. وتصاعدت حدة بعض الاحتجاجات التي كانت سلمية بشكل كبير لتتحول إلى اضطرابات أهلية في العديد من المدن.

وقال دوجاريك للصحفيين "يجب الإنصات إلى المظالم، لكن يتعين التعبير عنها بطرق سلمية ويجب على السلطات أن تتحلى بضبط النفس في الرد على المظاهرات".