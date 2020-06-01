أشعة سينية تكشف إصابة شخص فى فرنسا بكورونا قبل انتشار الفيروس بشهرين

كتبت نهير عبد النبى

قام الدكتور ميشيل شميت ، من مستشفى ألبرت شفايتزر في كولمار ، شمال شرق فرسنا ، وفريقه من الباحثين بفحص الآلاف من صور الأشعة السينية على الصدر من أواخر عام 2019 وتمكنوا من تحديد عمليتي فحص كانتا متناسقتين مع أعراض Covid-19.

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية ، تلقي عمليات المسح ، التي تم تحديدها بين 16 نوفمبر و 18 نوفمبر ، ضوءًا جديدًا على الوقت الذي ضربت فيه أزمة الفيروس التاجي أوروبا لأول مرة حيث يواصل العلماء بحثهم عن "المريض صفر".

كانت عمليات المسح، التي تم الحصول عليها بين ما يقرب من 2500 من الأشعة السينية التي قام فريق شميت بتحليلها وإظهار أن الفيروس كان في البلاد قبل أول حالة تم الإبلاغ عنها في 24 يناير.

قال طبيب الرئة وخبير الصحة العالمية في جامعة واشنطن ، دكتور فين جوبتا ، الذي حلل الأشعة السينية ، أن هذا النمط يناسب الذي نراه مع الفيروس التاجي خاصة عدوى الفيروس التاجي المبكرة حيث ترى بعض التشوهات في بعض أجزاء من الرئتين ولكن لا يوجد تشوهات في كل مكان. "

تمكن فريق الدكتور شميت أيضًا من تحديد 12 حالة إصابة بفيروسات تاجية في ديسمبر و 16 في يناير، لكنه قال إن الاستنتاجات لا يمكن استخلاصها بعد ، وأن فريقه سينظر الآن في الأشعة السينية التي يعود تاريخها إلى أكتوبر في محاولة لتحديد مدى انتشار الفيروس.

وقال لشبكة NBC News: "لا يمكننا إدارة المستقبل إلا إذا فهمنا الماضي اليوم ، من الواضح أننا لا نفهم هذا التفشي، وأضاف: "هذا يمكن أن يغير تماما استراتيجية الإدارة الحكومية".

وتأتي نتائج الفريق بعد أسابيع فقط من كشف الطبيب الفرنسي الدكتور إيف كوهين ، رئيس الإنعاش في العديد من المستشفيات في إيل دو فرانس في باريس ، أنه وجد اختبارًا إيجابيًا لفيروس كورون في 27 ديسمبر.

وقال فريق الدكتور كوهين ، الذي أعاد اختبار عينات فيروسات التاجية والإنفلونزا السلبية لـ 24 مريضا ، إن النتائج التي توصل إليها أكدت أن الفيروس كان في فرنسا قبل الإبلاغ عنه رسميا.

وأخبر فريقه قناة BFMTV الفرنسية أن فريقه أعاد النظر في الاختبارات السلبية للمرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى مع أعراض تنفسية في ديسمبر ويناير.

تم التعرف على رجل ، يتمتع بصحة جيدة الآن ، على أنه يحمل فيروسات تاجية لكن الدكتور كوهين قال إن الرجل "فوجئ" لأنه لم يفهم كيف أصيب.

وقال من بين 24 مريضًا ، حصلنا على نتيجة إيجابية واحدة لـ Covid-19 في 27 ديسمبر عندما كان في المستشفى معنا، لكن الدكتور كوهين قال في ذلك الوقت إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان المريض هو "المريض صفر" في فرنسا.

وأضاف: لقد اصيب الرجل بحالة من الذعر والدهشة عندما علم انه كان مصاب بفيروس كورونا ولم يفهم كيف أصيب، ولا يعرف سبب ذلك ، ولقد قمنا بتجميع اللغز معًا ولم يقم بأي رحلات الاتصال الوحيد الذي كان بينه وبين زوجته في فبراير .

و تم تشخيص خمسة بريطانيين بالفيروس التاجي في قرية جبال الألب في Contamines-Montjoie بالقرب من مونت بلانك بعد أن أصيبوا بالفيروس من رجل من برايتون أقام في نفس المنتجع.

كان المريض في منتصف العمر قد سافر جواً من سنغافورة إلى منتجع التزلج ولكنه لم يظهر سوى أعراض الفيروس المعدي عند عودته إلى المملكة المتحدة.

تم نقل المريض المجهول إلى وحدة الأمراض المعدية المتخصصة في مستشفى جاي في لندن حيث تم عزله باعتباره ثالث مريض بالفيروس التاجي على الأراضي البريطانية.

كما تم نقل ستة مواطنين بريطانيين آخرين كانوا على اتصال وثيق بهم في المنتجع إلى المستشفى في ليون وسانت إتيان وجرينوبل.

في وقت سابق من هذا الشهر ، كشف عالم الأوبئة السويدي أندرس تيجنيل أن البلاد من المحتمل أن يكون لديها حالات فيروسات تاجية في وقت مبكر من نوفمبر من العام الماضي.