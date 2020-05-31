7 إجراءات من وزارة البيئة لحماية العاملين بالمحميات الطبيعية من كورونا

كتبت آية دعبس

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مجموعة من القرارات الخاصة بتأمين الوزارة والفروع الاقليمية التابعة له والمحميات الطبيعية والعاملين بها من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وتتضمن تلك القرارات:

1- توفير مهمات الوقاية من الكمامات للعاملين بالوزارة، وجهازيها والفروع الاقليمية والمحميات الطبيعية المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، حيث تم توفير عدد 15 ألف كمامة لتوزيعها على العاملين لضمان توفير الرعاية الكافية لمواجهة فيروس كورونا.

2- تشكيل لجنة من العاملين بالوزارة لمتابعة الوضع الصحي لزملاؤهم المصابين بفيروس كورونا، والتأكد من تحسنها وسرعة التدخل فى حالة الضرورة أو احتياجهم إلى رعاية صحية مركزة.

3- الوزارة تعكف على دراسة امكانية توفير رعاية صحية افضل للعاملين بها من خلال توفير دعم مالى مناسب لدعم صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة بشكل يتناسب مع احتياجات العاملين الصحية فى الفترة القادمة.

4- أي موظف يشعر بأعراض العدوى يبلغ رئيسه المباشر فى الحال ويتواصل مع الخط المخصص من وزارة الصحة 105 ويقوم رئيسه بدوره بإخطار شئون العاملين، وفي حال ثبوت تمارضه يساءل قانونيا.

5- أي موظف يوجد فى أسرته مصاب بالفيروس يقوم بإخطار جهة عمله بذلك ويقوم رئيسه المباشر بإخطار شئون العاملي.

6- ضرورة إلزام جميع العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها بارتداء الكمامات داخل مقار العمل، ويساءل قانونيا كل من يخالف ذلك.

7- تكليف إدارة الرعاية الطبية بمتابعة الحالات ومتابعة العاملين المثبت ارتفاع درجة حرارتهم، وعدم السماح بدخولهم المبنى ويمنع منعا باتا دخول أي من المواطنين أو المتعاملين مع كافة الإدارت إلا مرتدي الكمامة، وقياس درجة حرارته قبل دخول الجهاز.