4 دول خليجية تشهد أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا.. تعرف عليها

كتبت ـ إيمان حنا

سجلت الكويت والبحرين وعمان وقطر، أمس السبت، أعلى معدل من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بما مجموعه 4257 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و أكثر من نصف هذه الحالات كان من نصيب قطر، التي سجلت أعلى حصيلة يومية أمس، فيما أعلنت سلطنة عمان بدورها عن أعلى معدل إصابات يومي بـ603 حالات.وفق الشرق الأوسط.

من جانبها، سجلت البحرين 291 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 196 حالة لعمال وافدين، و95 حالة لمخالطين لحالات إصابة سابقة، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تتلقى الرعاية والعلاج إلى 4914 حالة قائمة، منها 10 حالات تحت العناية، في حين أن 4904 حالات في وضع مستقر. كما كشفت الصحة تعافي 111 حالة جديدة من الفيروس ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في مملكة البحرين إلى 5811 حالة.



وسجلت الكويت 11 حالة وفاة أمس إثر إصابتها بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 205 حالات. وأعلنت الصحة الكويتية تسجيل 1008 إصابات جديدة بفيروس (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 26192 إصابة مؤكدة. وقال الدكتور عبد الله السند، الناطق الرسمي باسم الوزارة، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض «مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها». وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ1008 السابقة تضمنت 287 حالة لمواطنين كويتيين، وبقية الحالات لوافدين.



وفى هذا السياق أعلنت الصحة الكويتية تعافي 883 حالة من المصابين بالفيروس ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 10156 حالة.

فيما أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي تعميماً يقضي بقبول حجوزات المواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم الراغبين في العودة إلى البلاد على حسابهم الخاص.

وذكرت في بيان أن القرار جاء بناء على توجيهات وزارة الخارجية، لا سيما بعد انتهاء رحلات الإجلاء الجوي للمواطنين من الخارج.



وأعلنت وزارة الصحة القطرية أمس تسجيل 2355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي الإصابات في قطر ارتفع إلى 55262 حالة موضحة، وإن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من «العمال الوافدين».

كما كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 5235 حالة تعاف، ليصل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا في قطر إلى 25839 حالة.



كما أعلنت وزارة الصحة العمانية أمس تسجيل 603 إصابات جديدة بفيروس «كوفيد - 19»، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في عمان إلى 10423 حالة. وأشارت وزارة الصحة العمانية إلى ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 2396 حالة، منذ بدء تفشي الفيروس في سلطنة عمان.

