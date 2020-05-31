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وكيل تعليم الغربية: اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 7 يونيو المقبل

الأحد، 31 مايو 2020 06:00 ص
وكيل تعليم الغربية: اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 7 يونيو المقبل المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
الغربية - عادل ضرة

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أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لـ"اليوم السابع" أنه سيتم الإعلان على نتيجة الشهادة الإعدادية يوم 7يونيو القادم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالغربية.

وأضاف "حسن" أن اعمال تصحيح المشروعات البحثية  ستبدأ يوم الاثنين، وبعد الانتهاء منها سيتم مراجعتها واعتمادها من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وكان المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد عقد  اجتماعاً موسعاً مع وكيل المديرية، ومديرى عموم المديرية من التعليم العام والفنى، ومدير الأمن، ومديرى المراحل التعليمية بالتعليم العام، ومديرى نوعيات التعليم الفنى الأربعة، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الامتحانات التكميلية لهذا الفئة المستهدفة من الطلاب، حيث تبدأ الامتحانات التكميلية اعتبارًا من 21 يونيو المقبل، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

 

وأوضح وكيل الوزارة خلال الاجتماع، أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثانى، اعتبارًا من 21 يونيو 2020 وفقًا لتعليمات الوزارة الواردة فى هذا الشأن، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لعمليات تطهير وتعقيم المدارس واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة الطلاب والعاملين.
 
 
 
وكان ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تفقد عدداً من مدارس إداربسيون، للاطمئنان إلى حسن سير آليات تسليم المشروعات البحثية لطلبة التعليم الفنى.
 
 
 
وتفقد مدرسة كتامة الثانوية التجارية المشتركة، ومدرسة محمد صلاح الثانوية الصناعية العسكرية بنين واطمأن إلى تنظيم المقاعد والمسافات بين كل طالب وآخر بمسافة لا تقل عن متر مربع، وكذلك تطهير ورش كافة المرافق بالمدارس بالمطهرات قبل توافد الطلاب، والالتزام بارتداء الكمامات كإجراء احترازي، وفقاً لخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وشدد بضرورة التطهير أيضاً بعد انتهاء اليوم.

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نتيجة الشهاده الاعداديه بالغربية

الشهاده الاعداديه بالغربية

وكيل تعليم الغربية

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