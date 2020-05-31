وزير الكهرباء: فتح باب تلقى طلبات العدادات الكودية سيؤدى لزحاما بشركات التوزيع

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فتح باب تلقى طلبات العدادات الكودية لتوصيل التيار للمناطق العشوائية والمخالفة خلال هذه الفترة الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا أمر فى غاية الخطورة، خاصة وأن بدء تلقى الطلبات سيؤدى لزحاما شديدا بشركات توزيع الكهرباء قد يتسبب فى انتشار الفيروس بين المواطنين.

وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى تجربة الموقع الإليكترونى الجديد الخاص بتلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، وذلك لمنع التزحام داخل شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية خوفا من انتشار فيروس كورونا، موكدا أنه لن يتم إطلاق الموقع إلا بعد التأكد من نجاح وجودة الموقع.

وتابع شاكر، أن القواعد الجديدة لتركيد العدادات الكودية التى تم إعدادها على منهج علمى وشامل لن تستثنى أى مخالف وسيتم تركيب العداد الكودى لكل المخالفين، موضحا أن القواعد القديمة للعدادات الكودية كانت تستثنى 6 حالات من تركيب العدادات الكودية لهم وتم إلغائهم فى القواعد الجديدة والسماح لهم بتركيب عداد كودى.

وكان مجلس الوزراء وافق، الخميس الماضى على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأكدت القواعد، أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن.