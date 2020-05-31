اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 04:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الكهرباء: فتح باب تلقى طلبات العدادات الكودية سيؤدى لزحاما بشركات التوزيع

الأحد، 31 مايو 2020 04:00 ص
وزير الكهرباء: فتح باب تلقى طلبات العدادات الكودية سيؤدى لزحاما بشركات التوزيع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فتح باب تلقى طلبات العدادات الكودية لتوصيل التيار للمناطق العشوائية والمخالفة خلال هذه الفترة الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا أمر فى غاية الخطورة، خاصة وأن بدء تلقى الطلبات سيؤدى لزحاما شديدا بشركات توزيع الكهرباء قد يتسبب فى انتشار الفيروس بين المواطنين.

وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى تجربة الموقع الإليكترونى الجديد الخاص بتلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، وذلك لمنع التزحام داخل شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية خوفا من انتشار فيروس كورونا، موكدا أنه لن يتم إطلاق الموقع إلا بعد التأكد من نجاح وجودة الموقع.

وتابع شاكر، أن القواعد الجديدة لتركيد العدادات الكودية التى تم إعدادها على منهج علمى وشامل لن تستثنى أى مخالف وسيتم تركيب العداد الكودى لكل المخالفين، موضحا أن القواعد القديمة للعدادات الكودية كانت تستثنى 6 حالات من تركيب العدادات الكودية لهم وتم إلغائهم فى القواعد الجديدة والسماح لهم بتركيب عداد كودى.

وكان مجلس الوزراء وافق، الخميس الماضى على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأكدت القواعد، أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

العدادات الكودية

وزارة الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
8 أسباب جعلت "الضبعة" ثانى أفضل محطة نووية بالعالم

8 أسباب جعلت "الضبعة" ثانى أفضل محطة نووية بالعالم

شاهد أحدث صور لمشروع مثلث ماسبيرو.. ونسب التنفيذ تتخطى 40%

شاهد أحدث صور لمشروع مثلث ماسبيرو.. ونسب التنفيذ تتخطى 40%

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعى فى صيام الست من شوال

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعى فى صيام الست من شوال

الأرصاد: البلاد تشهد غدا ارتفاع فى درجات الحرارة بكافة أنحاء الجمهورية

الأرصاد: البلاد تشهد غدا ارتفاع فى درجات الحرارة بكافة أنحاء الجمهورية

غرفة السياحة بالإسكندرية: حصول 9 فنادق على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

غرفة السياحة بالإسكندرية: حصول 9 فنادق على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

صور.. فتح أبواب المسجد النبوى استعدادًا لصلاء الفجر بعد إغلاق شهرين بسبب كورونا

صور.. فتح أبواب المسجد النبوى استعدادًا لصلاء الفجر بعد إغلاق شهرين بسبب كورونا

أول 7 دول أوروبية تفتح حدودها للسياحة على أمل اللحاق بالموسم الصيفى

أول 7 دول أوروبية تفتح حدودها للسياحة على أمل اللحاق بالموسم الصيفى

غدا.. عودة العمل فى محاكم الاستئناف والشهر العقارى

غدا.. عودة العمل فى محاكم الاستئناف والشهر العقارى

مجلس نقابة الصحفيين يعلن عن إجراءات حاسمة لمواجهة جائحة كورونا لكل الأعضاء

مجلس نقابة الصحفيين يعلن عن إجراءات حاسمة لمواجهة جائحة كورونا لكل الأعضاء

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 370 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 370 ألف حالة

الصحة تنشر فيديو للأطباء من الرعاية المركزة بمستشفيات العزل

الصحة تنشر فيديو للأطباء من الرعاية المركزة بمستشفيات العزل

النائب محمد الفيومى يعلن إصابة 8 من أفراد أسرته بفيروس كورونا

النائب محمد الفيومى يعلن إصابة 8 من أفراد أسرته بفيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة