وزير القوى العاملة يتفقد مصانع العاشر ويوجه بضرورة حماية العمالة

الشرقية – فريق المحافظات

تفقد الدكتور محمد سعفان ، وزير القوى العاملة يرافقه الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان وذلك لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المصانع للوقاية والحد من فيروس كورونا المستجد.

وقال سعفان ، إن زيارة اليوم لمدينة العاشر من رمضان ، تأتى ضمن سلسلة من الزيارات لمتابعة الإجراءات التي تتخذها المصانع للوقاية من كورونا ،وأن هناك عدد من الزيارات للمدن الصناعية لإلزام أصحاب المصانع اتخاذ كافة التدابير للحد من انتشار الفيروس .

وأضاف سعفان ، أن أصحاب المصانع ما بين أمرين الأول هو اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية حفاظا على العاملين ، والثانى هو تحمل الخسائر المالية الفادحة حال التخاذل فى الحفاظ على سلامة العاملين لأن المصنع سيغلق لمدة 14 يوم وتكون خسارته فادحة .

وتفقد الوزير خطوط الإنتاج وتعبئة الزيت بمصنع الزيوت وتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة محذرا من عدم ارتداء الكمامات والتباعد بين العاملين بالمصنع.



