وزير القوى العاملة من العاشر: محاضرة 10دقائق بكل وردية مصنع للتوعية بكورونا

الشرقية – فريق المحافظات

بدأ الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة زيارته لمدينة العاشر من رمضان، باجتماع بجمعية مستثمري العاشر داعيا الله إزاحة الجائحة التي تعيشها مصرنا الحبيبة والعالم أجمع.

وطالب وزير القوى العاملة الجميع أن يلتزموا بأدوارهم، لأن الأمر ليس بهين ويغزو العالم أجمع ولابد من التكاتف، لافتا إلى أن المختصين يخبرونا أن الأمر ينتهي بعد شهر ونصف ونحن من جانبنا تضع المعايير لمدة 6 أشهر.

وأضاف خلال كلمته التى ألقاها بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ورئيس جهاز العاشر ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر وممثل اتحاد العمال بالعاشر وسكرتير عام المحافظة وعدد من المسئولين والتنفيذيين بالمحافظة أنه مطلوب أن نقف بجد لدعم الصناعة وعدم توقفها وذلك بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لان العمال هم الذخيرة التى نستخدمها فى الانتاج وإصابة أحد العمال بالمصانع يأتي بعدها إغلاق المصنع مؤكدا للعمال أن يكون المصنع مثل منزله وكما يخاف على منزله وأولاده يحافظ على المصنع الذي يعمل به.

تابع ،لابد من المعاملة مع كورونا معاملة مختلفة تماما بأن نلتزم بالتباعد وتقسيم الورديات بالمصنع لأكثر من وردية التزاما بالتباعد وعدم الأخذ بالإجراءات الاحترازية يؤدى لخسارة المصنع لانه لو تم الاعداد إغلاق لمدة سيؤدي ذلك لخسائر ضخمة .

وطالب الوزير المحافظة وجمعية المستثمرين وكل الجهات المعنية التضامن مع بعض للتصدي للوباء ورحب الوزير بالافكار الجادة والمقترحات من قبل جمعية المستثمرين وأن تتعامل مع كل مصنع على حدة حسب ظروف العملية وكثافة العمالة .

وأعرب الوزير عن غضبه من تصرف المواطنين الذين لا يبالون بما نعيش فيه من أزمة تودى بحياة الأفراد.

وقال وزير القوى العاملة : أنا اليوم اتيت لنرى ونسمع و نفكر سويا تلبية لاتجاه الدولة بأن ندعم الصناعة بكل الإمكانيات ومن هذا المنطلق نناشد الالتزام والتوعية للعمال بأن يتم عقد محاضرة لمدة 10 دقائق للعمال لتوعيتهم ضد الفيروس وحث العمال على الانتماء لمصنعه كما ينتمي لوطنه وبعد هذه التوعية يقوم العامل بنقل التوعية لغيره وبالتالي يكون حريص كل الحرص على حماية نفسه وزملائه ومنزله بعد العودة.