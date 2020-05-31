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وزير الرى يكلف بمركز التنبؤ بمتابعة معدلات سقوط الأمطار فى أعالى النيل

الأحد، 31 مايو 2020 11:23 ص
وزير الرى يكلف بمركز التنبؤ بمتابعة معدلات سقوط الأمطار فى أعالى النيل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية
كتبت أسماء نصار

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كلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمشرف على مركز التنبؤ بالفيضان، بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالى النيل ومعدلات سقوط الأمطار و إستمرار متابعة مناسيب البحيرات التي تستقبل مياه المصارف استعداداً لموسم الأمطار ومتابعة مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين والمواطنين.

ورفع الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل تقريرا للدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى حول الموقف المائى للعام الحالى و حجم المياه المتوقع ورودها الى آخر يوليو 2020.

وتناول التقرير السيناريوهات التى تم اعدادها بشأن المتوقع وصوله من المياه خلال العام المائى القادم اعتبارا من أغسطس 2020 و ذلك فى الحالات المختلفة للفيضان و طبقاً للنماذج الرياضية و طرق التنبؤ المختلفة.

و أشار التقرير إلى يتم متابعة كميات المياه الواردة طوال موسم الفيضان و على مدار الساعة وأيضا رصد الأمطار بمنابع النيل مع الاشارة الى أنه تم التعامل مع الفيضان بشكل جيد للاستفادة بكميات المياه بالشكل الأمثل.

وأعلنت وزارة الرى أن الفيضان هذا العام بدأ حول المتوسط حتى منتصف أغسطس الماضى ثم إزداد حتى أكتوبر وتم التعامل معه بشكل جيد للاستفادة بكميات المياه بالشكل الامثل ويتم متابعة الوارد على مدار الساعة وايضا رصد الأمطار بمنابع النيل .

الجدير بالذكر أن وزارة الرى استفادت من الزيادة فى مياه الفيضان بتحسين نوعية المياة وتحقيق التوازن البيئى للنهر والتخلص من الملوثات المترسبة به وذلك من خلال زيادة التصرفات لعمل غسيل كامل للنهر والتخلص من أحمال التلوث مما قد ينتج عنه زيادة المناسيب على جانبى النهر وفى إطار المسطح المائى الذى يشمل المجرى الرئيسى وطرح النهر.


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